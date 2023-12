Estado de São Paulo registra queda no número de inadimplentes, aponta Serasa

Mais de 20 comerciantes se unem para levar uma experiência única aos visitantes e Monte Alegre do Sul ganha mais uma atração turística

Nesta sexta-feira, 08, às 18h30 será inaugurada a Rota Turística do Morango, em Monte Alegre do Sul, no Restaurante Recanto da Roça, localizado no Sítio Santa Terezinha, bairro Vargem Grande. A Rota Turística do Morango oferecerá uma experiência única para os visitantes,

destacando a riqueza agrícola e cultural da região, por lá você encontrará uma variedade de

produtos com a estrela principal, o morango, e também passeios, hospedagens, artesanato

e muito mais.

Os turistas poderão percorrer aproximadamente 15 km de extensão nos bairros do

Lambedor, Falcão, Lavras, Distrito de Mostardas, Vargem Grande e apreciar as paisagens,

conhecer produtores e apreciar cada um dos comércios participantes. Para os interessados

a Rota se inicia no Cantinho da Natureza e vai até o Recanto da Roça.

O projeto foi idealizado por empresários da cidade para movimentar o turismo rural do

município, até o momento a rota conta com 21 empresários e possui apoio do Conselho Municipal de Turismo e da Prefeitura Municipal (COMTUR).

Monte Alegre do Sul, a cidade do Morango

O morango se tornou um dos principais elementos da cultura e história do Município, uma

vez que foi nele o plantio das primeiras mudas do Estado de São Paulo. Na década de 1940,

os morangos começaram a ser cultivados, por meio da Estação Experimental do Governo do

Estado de São Paulo, vinculada ao Instituto Agronômico de Campinas (IAC).

Desde então, a produção se destaca pela qualidade e variedades. Baseada na agricultura

familiar, teve ao longo das décadas, diversas evoluções técnicas que, aliadas ao carinho

com a terra, fazem brotar os frutos mais doces da região. E ainda hoje, Monte Alegre do Sul é

considerada uma das maiores produtoras de mudas de morango do país.

A cidade também é conhecida pela sua famosa Festa do Morango que foi criada no ano de

1994 e desde então atrai pessoas de toda a região e estado oferecendo atrações especiais,

gastronomia típica e muita diversão. O mais interessante é que a Rota Turística do Morango

poderá levar um pouco do que é a festa por todo o ano.

Para saber mais os interessados podem acessar o site https://rotaturisticadomorango.com.br/ ou seguir no Instagram @rotadomorango, tendo acesso a todas as novidades em primeira mão.

