Morungaba 135 anos: Plateia se diverte em show de humor no Teatro Municipal

O inverno começa nesta semana e é chegada a hora de separar as roupas que podem servir para quem precisa

O Fundo Social de Solidariedade de Morungaba começa nesta terça-feira, 20, as arrecadações para a Campanha do Agasalho 2023 em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo. Agasalhos, cobertores, gorros e cachecóis, meias e luvas são os principais itens sugeridos para a arrecadação. É importante se atentar para o bom estado e a limpeza das doações feitas.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama do município, Sonia Oliveira, informou que depois de triados e higienizados, os itens arrecadados serão distribuídos às famílias de Morungaba que necessitam.

As caixas de coleta estarão distribuídas nos pontos de arrecadação localizados em todas as repartições públicas, inclusive as unidades de Saúde.

