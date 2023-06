“Ultra Desafio Morungaba” recebe cerca de 200 atletas

Foram eleitas as princesas e a rainha do Morungaba Rodeo Fest / 33ª Festa do Peão, no Teatro Municipal Fioravante Frare. O evento foi promovido pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Comissão do Rodeio 2023.

Beleza, simpatia, postura, desenvoltura na fala e elegância foram os quesitos avaliados pelos jurados. Neste ano, o concurso contou com uma novidade que foi a premiação em dinheiro para a corte. A premiação da Rainha foi de R$1.200; da 1ª Princesa de R$800 e da 2ª Princesa de R$500.

Dentre as 25 candidatas, todas residentes em Morungaba, os jurados escolheram Maria Carolina Dedin para ser a Rainha do Rodeio 2023. O título de 1ª Princesa ficou com Heloísa Martins e o de 2ª Princesa, com Monica Ubinha. Elas participarão dos eventos comemorativos do mês de junho, sobretudo das quatro noites do rodeio que terá início no próximo dia 29 de junho, dia do aniversário de 135 anos de Morungaba.

Uma das festas mais esperadas pelos morungabenses, e por toda a região, é o “Morungaba Rodeo Fest – 33ª Festa do Peão de Morungaba”, de 29 de Junho a 2 de julho, no Centro de Eventos de Morungaba (CEM).

No dia 29 de junho (quinta-feira), Dia do Aniversário de 135 Anos de Morungaba, o Rodeio abre com o show de Luan Pereira, com “entrada franca”. No dia 30 de junho (sexta-feira): a dupla Maria Cecília e Rodolfo vai subir ao palco levando seus maiores sucessos e a entrada será de 1 kg de alimento não perecível.

No dia 1º de julho (sábado), a dupla João Bosco e Vinícius vai trazer o melhor de seu repertório e a entrada será também 1 kg de alimento não perecível.

E para fechar com chave de ouro, no dia 2 de julho (domingo): a Festa do Peão encerra com um grande show com Brenno e Matheus e a entrada é franca.

