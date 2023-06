Alesp aprova reajuste de 6% nos salários do funcionalismo público de SP

Em reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência Permanentes, Marcos da Costa falou sobre os principais projetos da Pasta em andamento

O secretário estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marcos Costa, anunciou que está na fase final o processo burocrático para que seja ampliada a emissão presencial da Carteirinha de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) para mais unidades do Poupatempo espalhadas pelo Estado.

A afirmação ocorreu durante reunião da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (28). Atualmente, a carteirinha é emitida on-line, por meio do site ciptea.sp.gov.br, e presencialmente apenas na unidade do Poupatempo do Canindé, na capital. “Estamos acertando o sistema para levar para mais 24 unidades”, comentou Costa.

LEIA TAMBÉM:

De acordo com o secretário, já foram emitidas 7,8 mil carteirinhas para pessoas de todo o Estado. Com o documento, fica facilitado o acesso ao atendimento prioritário desse público a diversos estabelecimentos e serviços. Além da Lei Federal 13.977/2020, a Assembleia Legislativa também aprovou, ano passado, o projeto que resultou na Lei Estadual 17.651/2023, que trata sobre o tema.

SP como referência

Na conversa com os parlamentares, Costa declarou, também, que tem buscado trabalhar para São Paulo ser considerado como referência para o País nesta área. Em uma explanação sobre as ações no primeiro semestre, ele destacou o Polo de Empregabilidade Inclusiva. Esse programa realizou 10 mil encaminhamentos de profissionais para empresas e a taxa de permanência do empregado tem sido de 92%.

Outro ponto valorizado foi o Esporte. São Paulo, na atualidade, conta com 107 atletas paralímpicos, de alto rendimento, patrocinados pela Secretaria. “Quase um terço do time que vai para as Paralimpíadas de Paris em 2024 é do Time São Paulo”, comemorou o secretário.

Centro de Referência

Presente na reunião, a secretária-executiva da Pasta, Cláudia Carletto, destacou o projeto para implementação do Centro de Referência no Estado para Pessoas com TEA. “Estamos analisando outros centros de referência no mundo e em outros estados para saber qual será o papel do nosso centro e qual será o melhor formato”, comentou.

O Estado de São Paulo tem, no momento, 3,4 milhões de pessoas com deficiência, segundo os dados utilizados pelo Governo.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui