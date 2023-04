Passeio de Maria Fumaça de Jaguariúna com desconto para moradores

A Saúde de Jaguariúna possui uma rede de saúde e bem-estar animal

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, zerou a fila de espera por castrações de animais no município. A marca foi alcançada neste mês de abril, com a ampliação dos procedimentos tanto no Castramóvel quanto no Posto de Atendimento Médico Veterinário, ambos serviços do município, com atendimento gratuito à população.

Além de zerar a demanda, a Prefeitura abriu mais 150 vagas para castrações, que serão realizadas nos próximos dias 27 e 28 de abril, em outro Castramóvel, no Parque Serra Dourada. São 100 vagas para procedimentos em cachorras de até 30kg, 40 vagas para gatas e 10 vagas para cães acima de 30kg. O agendamento dos procedimentos deve ser feito no Atende Fácil, pelos telefones 156, 3867-9803 e 3867-9827.

LEIA TAMBÉM:

A Saúde de Jaguariúna possui uma rede de saúde e bem-estar animal, composta pelo Posto de Atendimento Médico Veterinário, o Castramóvel, o Centro de Especialidade Animal – para fisioterapia e imagens de ultrassom -, centro cirúrgico no Castramóvel e unidade de Vigilância em Zoonoses. O município também mantém parcerias com clínicas veterinárias particulares credenciadas para atendimento e castrações.

A Prefeitura também iniciou nesta semana a realização de cirurgias eletivas (agendadas), como retirada de tumores de mama, enucleações (retirada de olhos), retirada de corpos estranhos no estômago, cirurgia de parto, entre outros. Esses procedimentos são feitos no Castramóvel.

“O êxito de conseguir zerar a fila de castração está na forma de gestão que Jaguariúna vem adotando, com planejamento e melhores ferramentas administrativas. O Castramóvel ampliou nossa capacidade de realizar castrações. Lembrando que todo esse serviço é gratuito e que poucos municípios no Estado têm uma rede pública como essa para atendimento dos animais”, explica a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

Foto – Ivair Oliveira

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui