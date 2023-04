Jaguariúna libera uso de máscaras faciais em UBS’s, consultórios e outras unidades de saúde

Uma grande oportunidade para as meninas que sonham em se tornarem jogadoras profissionais de futebol. A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL), em parceria com a equipe feminina de futebol da Ferroviária, realizará uma avaliação para meninas nascidas entre 2006 e 2011.

A popular “peneira”, será realizada no dia 06 de Maio, no campo do Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”, com a presença da observadora técnica da Ferroviária, Karina Alt Konzen.

Para se inscrever, basta acessar o link: www.visitatecnicaferroviaria.jaguariuna.sp.gov.br, observar com atenção todas as informações e preencher o formulário de inscrição. No dia da avaliação é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto da atleta, atestado médico e autorização de menor de idade.

Ferroviária

A equipe feminina da Ferroviária foi criada em 2001, sendo uma das pioneiras entre as equipes tradicionais do país e é reconhecida pelo alto índice de aproveitamento de jogadoras da base nas equipes principais.

A Ferroviária ostenta os títulos da Copa Libertadores em 2015 e 2020, o Bicampeonato Brasileiro em 2014 e 2019, a Copa do Brasil em 2014 e o tetracampeonato Paulista em 2002, 2004, 2005 e 2013. O time também foi campeão dos Jogos Abertos do Interior em 2007, 2015, 2016 e 2017 e é o time com mais Campeonatos Paulistas disputados.

Além de ser uma grande potência dentro de campo, a Ferroviária orgulha-se também de ter obtido uma conquista fora das quatro linhas. Em 2019, ano da conquista do bicampeonato Brasileiro, as Guerreiras Grenás ostentaram o título de melhor departamento de futebol feminino segundo a votação do Prêmio CONAFUT Conferência Nacional de Futebol) o maior e mais importante evento executivo da indústria do futebol no Brasil.

