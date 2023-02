Maiores rodeios do Brasil lançam a União dos Grandes Eventos

Com a conquista do selo, operadora do McDonald’s chancela suas boas práticas e ótimo ambiente de trabalho oferecido aos colaboradores. Na última semana, a companhia anunciou a abertura de mais de 4 mil novos postos de trabalho no país neste ano

A Arcos Dorados, franquia que opera a rede McDonald’s em 20 países da América Latina e do Caribe, celebra a presença por mais um ano no ranking Great Place to Work Brasil (GPTW), conquistando a 2ª posição na categoria Super Grandes – Varejo 2022. A premiação é uma das mais respeitadas do mercado e indica quais são as empresas que oferecem os melhores ambientes de trabalho no país, de acordo com pesquisas realizadas com os próprios colaboradores.

Há 26 anos a companhia acumula participações e prêmios conquistados no ranking GPTW no país em diferentes categorias. No mais recente, em outubro de 2022, a Arcos Dorados alcançou a 8ª posição na categoria “10 mil funcionários ou mais”. Reconhecimentos como esse reforçam o compromisso da rede em não só oferecer a primeira oportunidade de emprego formal para milhares de pessoas, mas também com a promoção de um ambiente de trabalho diverso, inclusivo e respeitoso, com políticas e iniciativas que estimulam que seus funcionários expressem suas individualidades e explorem seu máximo potencial.

LEIA TAMBÉM:

“O reconhecimento do selo GPTW confirma a nossa posição como uma das melhores empregadoras do Brasil e chancela a efetividade dos nossos compromissos e iniciativas dedicados a oferecer às nossas pessoas um ambiente de trabalho respeitoso, livre de qualquer tipo de violência e psicologicamente seguro, permitindo que as pessoas sejam quem são e possam se expressar com liberdade”, diz Fábio Sant’Anna, Diretor de Gente, Diversidade e Inclusão da Divisão Brasil da Arcos Dorados. “Temos muito orgulho desse reconhecimento e ele nos impulsiona a continuar evoluindo o nosso trabalho junto ao SOMOS, nosso comitê de Diversidade e Inclusão e prezando pela nossa filosofia da Cooltura de Serviço, que preza pelo reconhecimento e valorização das singularidades de nossas pessoas como meio para que ofereçam amabilidade para nossos clientes”, completa.

Além dessa conquista, a Arcos Dorados ingressou em uma lista ainda mais seleta e atingiu o Destaque em Saúde Emocional® da Jungle. Isso reflete que a empresa não mediu esforços para cuidar das pessoas de maneira ativa e preventiva e mostra que cada colaborador sente que está inserido em um ambiente de confiança de verdade, onde pode se desenvolver e encontrar equilíbrio emocional de maneira igualmente acessível.

Geração de empregos

O compromisso e cuidado da Arcos Dorados em gerar oportunidades de trabalho também tem sido reconhecido pelo poder público. Em janeiro deste ano, a companhia foi a única organização do setor privado homenageada com o Prêmio Cidade São Paulo, concedido pela Prefeitura em reconhecimento à sua atuação como a maior parceira do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo na geração de empregos da capital.

Outra novidade é que na última semana, a companhia anunciou seu compromisso com a geração de mais de 4 mil novos postos de trabalho formais no Brasil em 2023. As vagas serão criadas a partir da inauguração de cerca de 50 restaurantes no país, o que representa aproximadamente 60% do plano de expansão previsto para toda a operação da companhia no período.

O foco em pessoas reflete o compromisso da companhia com sua Receita do Futuro, plataforma socioambiental que reúne as diretrizes de impacto positivo para a sociedade, entre elas, o fomento à entrada de jovens no mercado de trabalho formal, com acesso a capacitação e desenvolvimento profissional. Para saber mais acesse www.receitadofuturo.com.br

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui