Com Daniel Alves e Pedro, Tite convoca seleção para Copa 2022

Copa 2022 – O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, 07, a lista final com os 26 nomes que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. O destaque da convocação fica por conta da presença de Daniel Alves. Aos 39 anos, o lateral-direito está sem atuar há mais de dois meses no Pumas, do México, e faz apenas treinamentos no Barcelona B.

Calendário da seleção

Com a definição dos convocados, os 26 nomes chamados pelo técnico Tite se apresentam já na próxima segunda-feira, 14, em Turim, na Itália, para o início da preparação para o Mundial. Cinco dias depois, a seleção brasileira viaja para Doha, no Catar, onde treinará até o dia 23.

O Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, no Estádio Lusail, às 16h (de Brasília). No dia 28, segunda-feira, os comandados de Tite encaram a Suíça, no Estádio 974, às 13h. O jogo que encerra a participação da seleção na fase de grupos é diante de Camarões, no dia 2, sexta-feira, novamente no Estádio Lusail, às 16h.

Confira a lista completa:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Ederson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Danilo (Juventus-ITA)

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Alex Telles (Sevilla-ESP)

Daniel Alves (Puma-MEX)

Zagueiros

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Eder Militão (Real Madrid-ESP)

Bremer (Juventus-ITA)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Lucas Paquetá (West Ham-ING)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Vini Jr. (Real Madrid-ESP)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Raphinha (Barcelona-ESP)

Antony (Manchester United-ING)

Pedro (Flamengo)

Gabriel Jesus (Arsenal-ING)

Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)

Richarlison (Tottenham-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)

