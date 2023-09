Lei autoriza isenção de taxas de inscrição em concursos públicos a candidatos a cargos de ensino fundamental inscritos no CadÚnico

Na tarde desta terça-feira, 11 de julho, a Presidente do Fundo Social de Solidariedade de Serra Negra recebeu na sede da entidade as integrantes do Projeto Férias Solidárias. As voluntárias com idades entre 14 e 17 entregaram 100 cestas de alimentos e malotes com roupas e calçados.

Entre 12 e 15 de julho, o grupo estará na Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Professora Maria Aparecida Bicudo Gonçalves, no Loteamento Nova Serra Negra, levando recreação e informação aos moradores e ensinando as voluntárias a se doarem, conhecer as circunstâncias, carências de vidas de outras pessoas para tenham uma visão de mundo diferente.

