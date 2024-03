Instituto Aliança oferece mais de 600 vagas para cursos de formação profissional gratuitos no estado de São Paulo

Foco é preparar jovens para o mercado de trabalho e conquista do primeiro emprego

O Instituto Aliança está com inscrições abertas para 680 vagas gratuitas de formação profissional, voltadas para jovens entre 17 e 24 anos. Entre os cursos ofertados está o Rotas e Travessias, com atuação nos municípios de São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Limeira, Americana, São José dos Campos e Jacareí, e foco na preparação para o mundo do trabalho. As inscrições podem ser feitas até o dia 25 de março, no site da instituição (institutoalianca.org.br). Para participar, é necessário ter concluído o ensino médio.

LEIA TAMBÉM:

As atividades são 100% online, com interação permanente com os educadores, tendo como pontos principais o desenvolvimento de habilidades socioemocionais como autogestão, comunicação e gestão de conflitos; noções de tecnologia da informação; e o desenvolvimento de atitudes empreendedoras, como assumir responsabilidades, buscar soluções, tirar as ideias do papel e fazer planejamentos.

O curso tem carga horária de 200h e duração de 3 meses. A certificação é conferida pela Universidade Estadual do Ceará, como curso de extensão. Além disso, após a conclusão, o aluno recebe todo apoio da equipe técnica do Instituto na busca por vagas de emprego com o seu perfil.

“É uma oportunidade de qualificação profissional de jovens, realizado de forma virtual e em um curto espaço de tempo, que viabiliza a inserção no mundo do trabalho, de forma digna, quebrando o ciclo da pobreza e reduzindo desigualdades sociais”, afirma Ilma Oliveira, coordenadora pedagógica nacional dos programas de empregabilidade do Instituto Aliança. Ela destaca ainda que após a conclusão da formação, a taxa de inserção dos participantes dos programas do IA no mercado de trabalho supera 85%.

O Rotas e Travessias é uma iniciativa do Instituto Aliança e da Fundação Forge, com apoio financeiro da Suzano e Zurich Foundation.

Além do Rotas, o Instituto Aliança também está com inscrições abertas para formação na área do varejo.

O Instituto:

Fundado em janeiro de 2002, o Instituto Aliança (IA) é uma organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), cuja missão é educar pessoas, organizações e comunidades para o desenvolvimento humano sustentável. Saiba mais em institutoalianca.org.br

Rotas e travessias

Onde: São Paulo, São Bernardo do Campo, Campinas, Limeira, Americana, São José dos Campos ou Jacareí, 100% ONLINE

Início: abril de 2024

Conteúdo: competências socioemocionais, noções básicas de tecnologia da informação e comunicação e empreendedorismo

Carga horária: 200 horas

Turno: manhã ou tarde

Duração: 3 meses

Faixa etária: 17 a 24 anos

Programa realizado pelo Instituto Aliança e Fundação Forge, com apoio financeiro da Zurich Foundation. Com a parceria estratégica da Universidade Estadual do Ceará.

Links inscrições:

São Paulo: https://bit.ly/Rotas-SãoPaulo-2024-1

