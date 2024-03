Prefeitura de Holambra amplia horário de PSFs para atender moradores com sintomas de Dengue

A Prefeitura de Holambra inaugura nesta sexta-feira, 08, a primeira Escola Municipal de Ensino Fundamental do bairro Imigrantes, o mais populoso da cidade. A cerimônia, com início marcado para às 16h, contará com a presença de autoridades locais, será aberta ao público e contará com a distribuição de algodão-doce para as crianças, apresentação da Fanfarra Amigos de Holambra, do Grupo de Dança Folclórica Holandesa e de show da banda Made In Roça, com praça de alimentação no local.

De acordo com a diretora municipal de Obras e Desenvolvimento Urbano e Rural, Yessika Eltink, a nova unidade, que já está em funcionamento desde 7 de fevereiro, tem 2.400m² de área coberta e 1.100m² de área construída, e atende mais de 600 estudantes em dois turnos, da manhã e tarde, do 1º ao 9º ano. Ela conta com 12 salas de aula, laboratórios, biblioteca, ginásio poliesportivo coberto e playground.

Rute Carrasco Granado Silva mora no bairro Imigrantes e as duas filhas, Julia e Laura, estão matriculadas na nova escola. “Hoje não preciso mais aguardar no ponto de ônibus com as crianças. Agora tenho o privilégio de deixar minhas filhas na porta da escola antes de ir para o trabalho, já que a unidade é pertinho de casa”, falou. “Facilitou muito. Além disso, a escola tem espaços internos amplos, salas bem organizadas e espaço para refeitório bem confortável”, elogiou.

“Essa unidade contribui para estruturar o crescimento do município do ponto de vista de ensino. Além disso, facilita o acesso dos jovens do bairro à escola, reduzindo a necessidade de deslocamento e, consequentemente, o fluxo de veículos em horários de pico. Agora os alunos não precisam mais acordar de madrugada para pegar o ônibus e estudar”, explicou o prefeito da cidade, Fernando Capato. “A primeira escola do Imigrantes era um compromisso nosso. Um grande sonho que, com muita luta e muito trabalho, se tornou realidade. Um ambiente lindo, amplo e com a cara de Holambra”.

Segundo o prefeito, “todos estão convidados para celebrarem essa grande conquista”. “Com ensino, há futuro. É disso que se trata essa nova escola e essa festa inaugural”, disse.

