Saiba como aproveitar o feriado de São Paulo longe do estresse e em meio à natureza

André e Adriano lançam uma nova música nas rádios e nas plataformas digitais. A letra conta a saga de um amor que, infelizmente, não resistiu às surpresas da vida

Amantes da boa música sertaneja, preparem-se para reviver momentos inesquecíveis. Após uma pausa de 10 anos dedicados a projetos pessoais, a dupla sertaneja André e Adriano está de volta aos palcos, para reescrever sua história.

Com uma carreira enraizada na verdadeira essência , com suas vozes características e marcantes que se entrelaçam em harmonia, e um repertorio que celebra a tradição sem deixar de lado a inovação, a dupla retorna pronta para encantar os corações com sua música autêntica e cativante. André e Adriano não apenas cantam, mas também narram a história de uma cultura, guiando-nos por trilhas de saudade e ao mesmo tempo de esperança.

Sobre a dupla André e Adriano

A dupla sertaneja André e Adriano é formada por dois amigos (Rodrigo Dióz Simmonds, o André, e Geovanny Bernardes de Sousa, o Adriano) que começaram a cantar em Goiânia em 1992. Gravaram o primeiro trabalho, “Toque de Mágica” em 1994, com produção independente e distribuição da San Francisco Discos.

LEIA TAMBÉM:

Com mais de 25 anos de história, com cinco álbuns e um DVD lançados, colecionam sucessos como “A Jiripoca Vai Piá”, (autoria de Adriano e regravada pelo cantor Daniel), “Pancadão ou Sertanejo”, (em parceria com o cantor Latino), “Alô Porteiro” (regravada por Marília Mendonça), “A Fila Anda” (regravada por Leonardo) “Amei”, “Sacramentado”, “Dose de Paixão”, “Água de Coco”, “Rapadura”, “Vai”, “Você não vale nada”, “Vou Gastar Meus 10 Reais” (que fez parte da trilha sonora da série Carga Pesada, da Rede Globo), “Beber, cair e levantar” (música que alcançou primeiro lugar durante vários meses em todas as rádios do Brasil, e tocando até em Portugal e outros países).

André e Adriano já realizaram parceria com grandes nomes do sertanejo ao longo da carreira, como Rionegro & Solimões, Léo Magalhães e Gino & Geno. O cantor Eduardo Costa acaba de regravar o sucesso “Olha eu aqui”, lançado por André e Adriano em 1999, sendo esse também o nome escolhido para o seu novo álbum.

No último dia 26 de setembro de 2023, em Franca SP, André e Adriano gravaram um novo DVD intitulado 25 Anos ao vivo em Franca com produção musical de Toninho Mesquita e produção executiva da JAM Produções, onde cantam os sucessos consagrados “Vira e Mexe”, “Beber, cair e levantar”, “Pancadão ou sertanejo”, “A jiripoca vai piá”, “Amei”, “Ter de volta teu amor”, “Mordida de amor” (feat Gutto Barbosa), “Vem me namorar”, “Água de coco”, “Rapadura”, “Dose de paixão” e “Eu vou gastar meus dez reais”, e também as faixas inéditas “Casas Bahia”, “Terminar gostando”, “Quebrado (Steve Jobs), “Tô de boa com o sogrão” (feat Zé Vitor & Rael) e “Beleléu” (feat Rio Negro & Solimões).

André e Adriano acabam de lançar uma nova música nas rádios e nas plataformas digitais. E para acentuar a sua volta, a música traz as principais características da Dupla; Ritmo e humor. A letra conta a saga de um amor que, infelizmente, não resistiu às surpresas da vida. “Eu fui corno, fui traído nesse colchão parcelado em 24 vezes nas Casas Bahia”, e por aí vai. Ficou curioso? Confira nas plataformas digitais essa música mais que engraçada “Casas Bahia” (Conto de Fadas) https://youtu.be/0OatuDtfD60?si=rjga20LY7To_ROoH de autoria de Adriano Bernardes/Jam Medeiros/Rodrigo Dióz.

“Temos grandes expectativas nesse nosso retorno. Sentíamos saudade dos palcos que é a nossa segunda casa! Os fãs esperam nossa volta e torcem pelo nosso sucesso. Não podemos desapontá-los!”, diz Adriano, primeira voz da dupla. Ele também revela que entende que estão voltando num contexto totalmente diferente da música sertaneja, mas que não tem medo de remar contra a maré, porque a Dupla tem muita história e estilo próprio, sem imitar ninguém, e que seu retorno acaba sendo uma ponte entre a música sertaneja mais clássica e a atual, por meio de inovações na produção, nos arranjos etc. E completa – “O mercado fonográfico está necessitado do nosso estilo. Com um bom trabalho desenvolvido nas rádios de todo o Brasil, nas plataformas digitais e todos os meios de comunicação, esperamos satisfazer nossos antigos admiradores e conquistar uma legião de novos fãs”.

A carreira da dupla André & Adriano conta atualmente com a gestão da JAM Produções.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui