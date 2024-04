Defesa Civil de Jaguariúna realiza ação de prevenção a queimadas e orienta população

Com o início do período de estiagem, a Defesa Civil de Jaguariúna começou nesta sexta-feira, dia 26 de abril, um trabalho de prevenção a queimadas, com orientação à população. A ação se concentrou no bairro Roseira de Baixo e contou com uma equipe da Defesa Civil, liderada pela diretora do órgão, Fernanda Tesche. Outros bairros também serão visitados.

A equipe visitou as residências e conversou com moradores, distribuindo material informativo sobre como evitar queimadas e incêndios e sobre aspectos da Lei Municipal nº 2.223/2014. Pela Legislação, praticar queimada é crime ambiental. A infração sujeita os responsáveis ao pagamento de multa de R$500, que pode ser aplicada em dobro nos casos de reincidência.

Por isso, a diretora da Defesa Civil reforça a necessidade de a população colaborar evitando jogar bitucas de cigarro e atear fogo em terrenos baldios ou até mesmo no quintal. “Atear fogo, seja por qualquer motivo, é crime ambiental, segundo o Código de Posturas do Município, mesmo que seja queimar no próprio quintal lixo ou quaisquer materiais em quantidade suficiente para molestar a vizinhança”, explica Fernanda.

A orientação é para que os proprietários de áreas rurais façam os aceiros – faixas ao longo das cercas onde a vegetação foi completamente eliminada da superfície do solo. O aceiro ajuda a prevenir a passagem do fogo para área de vegetação, evitando a propagação das queimadas.

DENÚNCIAS

Denúncias podem ser feitas pelos telefones 199 ou 153 (urgência e emergência) e 3867-1339.

