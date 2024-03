Campeonato San Marino Fuzzy Açaí realiza 2ª etapa neste sábado, 16, em Paulínia

Única competição oficial de kart do interior de São Paulo oferece mais de R$200 mil em prêmios

A segunda etapa do Campeonato San Marino Fuzzy Açaí acontece neste sábado, 16, a partir das 7h, no Kartódromo San Marino, em Paulínia. As inscrições podem ser feitas pelo site https://sanmarinokart.com.br/campeonato. A entrada é gratuita e também é possível acompanhar as provas ao vivo pelo canal do San Marino no YouTube.

O campeonato é a única competição oficial do interior do Estado, com chancela e supervisão da Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP). A competição tem nove etapas e é dividida em dois turnos. A etapa de abertura foi realizada no último dia 10 de fevereiro e a grande final acontecerá em 30 de novembro.

Estão em disputa as categorias Mirim, Cadete, F4 Júnior, F4 Sprinter, F4 Super Sênior, F4 Master, F4 Graduados, F4 Sênior, Iame Júnior, Iame X30 Graduados, Iame X30 Sênior e Shifter – única a competir com motores próprios.

O campeonato oferece mais de R$200 mil em prêmios a pilotos e equipes, por meio de sorteios de karts zero completos, pinturas personalizadas de capacetes, entre outros. Os cinco primeiros colocados, mais o pole position de cada categoria, também recebem troféus exclusivos, no formato da árvore-símbolo do Kartódromo San Marino, com design especialmente criado para o evento.

A competição contará com ampla estrutura profissional, com supervisão, vistoria e diretores de prova federados, motores RBC lacrados e sorteados, fiscalização de pneus, combustível e balança, transmissão ao vivo de todas as etapas, cobertura fotográfica e divulgação para a imprensa.

Patrocinadores

O Campeonato San Marino Fuzzy Açaí conta o patrocínio de marcas importantes, como a Fuzzy Açaí – uma das principais fabricantes de sorvete de açaí do Brasil, que pertence à Sorvetes Jundiá – e as fabricantes de chassi Mega Kart, Concept Kart, KartMini, Bravar e Thunder, além de Roger Designs, Gandolfo Estúdio e FineArt Studios, empresas especializadas na personalização de capacetes. Também apoiam o campeonato as empresas Toykids, DieselDias e Kartmachine.

Localizado na Região Metropolitana de Campinas (RMC), o Kartódromo San Marino conta com estacionamento gratuito e restaurante/lanchonete com varanda panorâmica com vista para a pista. O endereço do San Marino é Rua Armando Botasso, 1.200, bairro Betel, em Paulínia.

Mais informações

Telefones: (11) 97293-8840 e (19) 99766-1970 (WhatsApp).

Site: https://sanmarinokart.com.br/campeonato

