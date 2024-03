Maior prova de Três Tambores da América Latina é realizada em Tietê

Com entrada gratuita, prova reúne competidores de todas as regiões do Brasil; local possui infraestrutura completa para receber tanto competidores quanto o público em geral

A cidade de Tietê, localizada a cerca de 120 km da capital paulista, está sediando uma das maiores provas de Três Tambores da América Latina. Trata-se da 15ª edição do Grand Prix Haras Raphaela, que reúne até domingo, 10, competidores de 15 estados brasileiros em busca de uma premiação histórica de R$ 1.150.000,00.

Promovido no Complexo Haras Raphaela, o evento oferece uma infraestrutura completa para o conforto e entretenimento do público. Com uma área totalmente coberta, praça de alimentação variada, restaurante Raphaela’s Gourmet, café HR, food trucks, área kids, stands com diversos produtos.

Ainda como parte da programação do evento, ocorrerá a entrega da premiação na Calçada da Fama Vetnil, momento onde os vencedores serão eternizados no prestigioso hall de campeões do Grand Prix Haras Raphaela.

O evento está sendo transmitido ao vivo via internet, através do canal do YouTube do Haras Raphaela. Além disso, tem entrada gratuita e amplo estacionamento para receber a todos que desejam conhecer mais sobre a modalidade e se divertir com a família.

Sobre Três Tambores

Três Tambores é uma modalidade equestre de competição na qual o cavaleiro e o cavalo devem contornar três tambores o mais rápido possível. Os tambores são dispostos em uma linha reta na pista, e os competidores precisam contorná-los, realizando curvas rápidas e precisas. O tempo é cronometrado e penalidades são aplicadas por derrubar os tambores ou desviar do padrão estabelecido.

É uma modalidade emocionante que requer habilidade, precisão e velocidade tanto do cavalo quanto do cavaleiro. Na pista do Haras Raphaela, a menor marca já batida é de 16s213.

Serviço

15º Grand Prix Haras Raphaela

Local: Complexo Haras Raphaela

Horário: a partir 8h

Endereço: Rodovia Marechal Rondon, km 146

