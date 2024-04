Circuito Sesc chega à Artur Nogueira com música, cinema e outras atividades gratuitas

Disputa aconteceu no último final de semana, em Hortolândia

Uma semana após conquistar as vagas para a Final do Campeonato Paulista Sub 18 e Sub 21, a equipe de Judô, mantida pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, retornou ao Centro de Artes Marciais Eliel Gomes. Desta vez, os atletas competiram na Copa Hortolândia e conquistaram 29 medalhas.

Artur Nogueira foi representada por 42 judocas, compondo desde a categoria Sub 9, até o Sênior (adulto). O evento aconteceu no último final de semana e reuniu cerca de 600 atletas da 8ª Delegacia Regional da Federação Paulista de Judô.

“O evento foi utilizado para dar um ritmo de competição aos atletas mais experientes e oportunizar a primeira disputa oficial a alguns alunos que demonstraram interesse na carreira competitiva”, explicou o professor Rodolpho Lavoura.

Destaques

Dentre os estreantes, o destaque foi para Felipe Moreno. O jovem de 14 anos conquistou a medalha de prata na categoria Sub 15 até 73kg. Além disso, Pietro Fantato (Sub 15 até 40kg), Lucas Botasso (Sub 15 até 40kg) e Mateus Sena (Sub 9 até 29kg), também competiram pela primeira vez.

Dentre os mais experientes, se destacaram as dobradinhas de ouro e prata. Na categoria Sub 11 até 36kg, Lucas Santos e Francisco Aranha venceram todas as lutas e se enfrentaram na final. Lucas ficou com o ouro e Francisco, prata.

Outra final entre nogueirenses aconteceu na categoria Sub 18 até 81kg. Mauro Félix venceu todas as lutas e garantiu o ouro, acompanhado pelo amigo de treino Miguel Sena que ficou com a prata.

A categoria Sub 18 até 57kg foi dominada por nogueirenses: ouro para Evilyn Santana, prata para Sophia Corrêa e bronze para a estreante Luara Karoline. Camila Vieira e Karoline Marques também conseguiram dobradinha. Ambas venceram duas lutas antes de se encontrarem na final da categoria sênior até 57kg. Camila ficou com a medalha de ouro e Karoline, com prata.

Os professores Lucas Vieira, André Junior e Leandro Takada também fizeram ótimas lutas e garantiram mais medalhas para Artur Nogueira. Lucas foi o campeão da categoria sênior até 81kg. Leandro Takada foi vice-campeão sênior até 73kg, e André Junior ficou com bronze no sênior até 90kg.

“Nesse evento pudemos evolver desde de nosso competidor mais jovem quanto os professores. Mesclar juventude e experiência na mesma competição foi o fator que enriqueceu nossa participação”, finalizou Lavoura.

Esforço recompensado

No total, foram 29 medalhas, sendo 7 ouros, 14 pratas e 8 bronzes. “O cuidado ao inserir novos alunos no cenário competitivo é fundamental para que seja uma pratica salutar. A estratégia utilizada por nossa equipe de judô através da pedagogia do exemplo é fantástica. Parabéns aos mais experientes por assumirem a responsabilidade do exemplo e, aos mais jovens, que puderam lutar, torcer e aprender com os mais experientes”, comemorou o secretário da pasta, Caio Rodrigues.

Confira a relação de todos os medalhistas:

Ouro: Lucas Santos, Lis Oliveira, Jorge Gomes, Mauro Félix, Evilyn Santana, Camila Vieira, Lucas Vieira.

Prata: Francisco Aranha, João Gustavo Assis, Thiago Davide, Eduardo de Paula, Marina Tavares, Vitória Yoshinaga, Felipe Moreno, Sophia Corrêa, Miguel Sena, Elias Ramos, Karoline Marques, Larissa Millk de Almeida, Leandro Takada, Michel Victor.

Bronze: Flora Oliveira, Pietro Vaz, Nykollas Grezoski, Kauã Xavier, Henrique Marangone, Luara Karoline, Eduardo Sergio, André Junior.

Comemoração: 13 anos de projeto

O próximo compromisso do Judô Nogueirense será o Festival Interno, em comemoração aos 13 anos do Projeto em Artur Nogueira. O evento reunirá 300 judocas das Escolas Municipais no próximo domingo, 28, a partir das 9h, na Emef. Edmo Wilson Cardoso.