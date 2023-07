Holambra conquista 1º lugar geral em olimpíada de colônias holandesas realizada no Paraná

O Banco do Brasil (BB) destinará R$240 bilhões para o financiamento do Plano Safra

Na semana passada a agência do Banco do Brasil de Holambra realizou um evento de apresentação do Plano Safra 23/24. Este é um programa do Governo Federal que visa apoiar o setor agropecuário, oferecendo linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais, desde os agricultores familiares até os mega produtores.

O Banco do Brasil (BB) destinará R$240 bilhões para o financiamento do Plano, lançado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O valor a ser desembolsado é 27% maior que os R$188 bilhões disponibilizados na safra anterior (2022/2023), que se encerrou neste 30 de junho.

O BB é considerado a instituição financeira que mais financia o agronegócio brasileiro. Cerca de 50 interessados participaram do evento que foi apresentado pela equipe de Holambra. No município, especificamente, o mercado do agronegócio é muito forte.

“Nossa agência tem uma característica diferenciada, pois trabalhamos com a cadeia produtiva da floricultura. Claro que temos outros clientes com outras demandas, mas a floricultura é o forte, o que faz com que tenhamos muito privilégio e honra pela experiência de trabalhar com esse mercado”, explica a gerente geral da unidade Naiara Sebben.

Naiara ainda explica que é comum que as agências com perfil agro realizem este tipo de evento, pois o mercado é muito regulamentado e novas portarias e linhas surgem a cada ano. “Aqui na agência esperamos ser a instituição mais significativa na vida dos produtores, que possamos atendê-los de forma adequada e correta”, diz.

Os recursos do Plano Safra 23/24 estão disponíveis para todos os produtores rurais, sendo direcionados principalmente aos pequenos e médios agricultores, cooperativas, agricultura empresarial e agroindústrias. Para acessar as linhas de crédito, os requisitos variam de acordo com o público-alvo e a finalidade do crédito.

O Plano disponibiliza diversas linhas de crédito, atendendo todas as necessidades do produtor rural, seja para investimento, custeio, comercialização e industrialização. Como destaque:

Pronaf

Crédito agrícola para ajudar com as despesas de sua agricultura família.

Pronamp

Linhas de crédito rural para incentivar o desenvolvimento do agronegócio de médio porte.

PCA

Linhas de crédito para produtores rurais que desejam ampliar seus armazéns agrícolas.

O Banco do Brasil em Holambra se localiza na Rua Rota dos Imigrantes. Procure pela agência e tire suas dúvidas. “Temos a maior expertise no agronegócio no Brasil. Temos uma fatia significativa do mercado de crédito agro e trabalhamos para aumentá-la”, diz a gerente.

