Inscrições para curso gratuito de Operador de Caixa em Holambra podem ser feitas até dia 03

Holambra conquistou ao longo da última semana o 1º lugar geral na 42ª edição do Zeskamp, a olimpíada das colônias holandesas no Brasil, realizada entre os dias 19 e 23 de julho em Arapoti, no Paraná.

Além da Cidade das Flores, participaram da competição moradores de Campos de Holambra, em São Paulo; dos municípios paranaenses de Castrolanda, Carambeí e Arapoti; e do gaúcho Não-Me-Toque.

Durante o torneio, as cidades competem entre si em 19 modalidades. Holambra, representada, em sua maioria, por atletas do Clube Fazenda Ribeirão, ficou com o lugar mais alto do pódio em 7 categorias: futsal infantil feminino, futsal veteranos, futebol de campo, beach tennis, vôlei masculino infantil, vôlei feminino infantil e vôlei feminino veteranas.

Depois da competição esportiva, ocorre a grande gincana, atividade competitiva de tradição holandesa envolvendo seis tarefas que requerem habilidades como agilidade, destreza, força, rapidez, criatividade e trabalho em equipe. O prefeito Fernando Capato, sua esposa Yvonne Schouten Capato – que é filha de holandeses – e os pequenos Liz e Danilo prestigiaram o evento e participaram da gincana final, realizada no sábado, 23. “É, sem dúvidas, uma grande honra participar desse grande e tradicional evento que preserva a cultura holandesa, promove a confraternização, fortalece laços entre colônias e incentiva o esporte como meio de integração social”, falou.

“Como ficamos 3 anos sem o evento, em função da pandemia, tínhamos dúvida de como seria a adesão”, avaliou Celso Quiles, presidente do Clube Fazenda Ribeirão e representante da cidade no evento, ao lado de Arian Schut. Tivemos uma adesão muito grande, para nossa felicidade. Fomos com 240 pessoas. Participamos em 17 das 19 modalidades, chegamos em 11 finais”, comemorou.

No próximo ano o Zeskamp será realizado em Holambra, entre os dias 17 e 20 de julho.

