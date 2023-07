Saúde de Holambra promove ação educativa e testagem rápida de Hepatites Virais no próximo sábado

Na contramão do que acontece na maioria das cidades brasileiras, inclusive com reajustes frequentes de passagens do transporte público coletivo, Holambra conta com circular “catraca livre”, sem tarifas ao usuário, há quase três décadas. O benefício vale para qualquer dia da semana e horário, nas 19 linhas em atividade.

A frota conta hoje com 5 ônibus e 1 microônibus que circulam nas zonas urbana e rural. O transporte coletivo é, atualmente, gerenciado pela Prefeitura e financiado com recursos do Tesouro Municipal, provenientes de impostos municipais e transferências constitucionais.

LEIA TAMBÉM:

A consultora de vendas Andrea Lima Braga, de 54 anos, mora no Jardim Holanda e trabalha em uma fábrica de brinquedos na região central. Ela utiliza o veículo público diariamente não só para se deslocar para o trabalho, como também para consultas médicas e passeios. “Tanto eu como minha mãe, de 83 anos, andamos Holambra inteira com o ônibus gratuito. Não temos carro”, contou. “Os motoristas nos tratam bem. Os horários estão sempre certinhos. Nunca vi em outra cidade um transporte gratuito e, principalmente, como o que temos aqui. Faz a diferença para a gente. Se não tivesse, seria bem ruim”.

Andressa Teodoro Ferreira tem 23 anos, mora no Imigrantes e atualmente utiliza diariamente o transporte público para visitar a mãe, que mora no Camanducaia. “Uso o transporte oferecido na cidade desde nova. Sempre achei algo bem positivo. Muitas vezes precisei me locomover da minha casa para algum outro ponto e não tinha R$ 1,00 no bolso. Como faria se o transporte fosse pago?”, pondera ela. “Hoje, o dinheiro que economizo no transporte vai para dentro de casa, para as despesas com as crianças, principalmente em fralda e leite”.

Sandra Maria da Fonseca e Giovanni Lelis Nunes são de Goiânia (GO) e vieram visitar Holambra nestas férias de julho. Eles ficaram surpresos ao saber que o transporte é gratuito na cidade para moradores e também para visitantes “Achamos sensacional essa oportunidade dada a todos”, contou o casal. “São poucos gestores públicos que pensam no bem-estar dos moradores e dos seus turistas.”

A gratuidade dos circulares em Holambra foi estabelecida pelo primeiro prefeito da cidade, Celso Capato, em 1994. “O transporte gratuito foi instituído no governo do meu pai. Hoje, mesmo diante de tantas dificuldades financeiras, a Prefeitura investe e se empenha para garantir que o transporte circular permaneça gratuito para a população”, explicou o prefeito Fernando Capato. “Fazemos questão de garantir que todos, sem exceção, tenham a oportunidade de transitar livremente pela cidade para trabalhar, estudar ou passear”.

De acordo com levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, há, no Brasil, somente 51 cidades com projetos ativos de passe livre. Holambra está, portanto, entre os menos de 1% do total de municípios brasileiros com esse benefício.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui