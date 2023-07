Festival de Inverno de Amparo movimenta trade turístico da região e gera mais de R$41 milhões na economia local

A Prefeitura da Estância de Amparo e o Governo do Estado de São Paulo entregaram oficialmente a recuperação do lago da Praça Pádua Salles. A ação é parte da 3ª fase da obra de revitalização da Praça. Nesta etapa foi realizada a recuperação do lago, com a construção da casa de máquinas, fonte com projetores de luz em LED, revestimento do lago, recomposição de pisos, relocação das palmeiras e instalação de alto-falantes. Todo o trabalho foi realizado com recursos da Secretaria de Turismo e Viagens, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur).

O secretário de Estado de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, ressaltou que a obra é parte dos bons projetos que a Prefeitura de Amparo tem apresentado. “A revitalização deste espaço era um objetivo do prefeito Carlos Alberto, desde os tempos de vereador. Hoje vemos a Estância de Amparo, com um canteiro de obras que alavancarão ainda mais o Turismo”, ressaltou Lucena.

O prefeito Carlos Alberto lembrou que em parceira com o Governo do Estado de São Paulo e com recursos próprios, o complexo turístico que começa com a obra da Rotatória do Café e segue pela construção do Centro Gastronômico Italiano, somado ao término da Ponte Vecchio, e revitalizações da Feira do Produtor, Mercado Municipal, que serão interligadas por uma rua coberta fazem parte do projeto do impulsionamento do Turismo, em Amparo.

“É fruto de um trabalho conjunto da Prefeitura e da vontade do Governo do Estado. A missão do secretário Lucena é gigantesca. Ele conhece o Estado como ninguém e tem uma familiaridade muito grande com Amparo. Era uma obra parada há 16 anos. Resgatar esse cartão postal da cidade foi um dos objetivos”, ressaltou o prefeito de Amparo, Carlos Alberto.

O secretário de Cultura e Turismo da Estância de Amparo, Antonio Carlos Ferreira de Oliveira ressaltou que desde ontem, Amparo também está no Mapa Turístico do Governo Federal. “É mais uma conquista e reconhecimento de que estamos no caminho certo”, finalizou o secretário.

Acompanharam o prefeito Carlos Alberto Martins, o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, Gilberto Moreira Piassa Filho, o presidente da Câmara, Edilson José Camilo – Dil, os vereadores Alice Veríssimo, Pastor Elson e Antonio Cézar Mineiro, o assessor Jair Fernandes Gonçalves, representando o deputado estadual Edmir Chedid, o diretor do Consórcio do Circuito das Águas Paulista, Antonio Henrique Corsi, o diretor do Dadetur, Antono Vaz Carlos Serralha, além de secretários, assessores, supervisores, autoridades e população.

