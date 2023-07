Maior franquia de moda circular do Brasil ultrapassa marca de 500 unidades

Em plena expansão, marca Cresci e Perdi – que oferece artigos infantis com preços até 90% mais baratos – já conta com franqueados em 23 estados brasileiros e no DF

A Cresci e Perdi, franquia de moda circular especializada em roupas e artigos infantis novos e seminovos, ultrapassou neste mês a marca de 500 lojas no país, batendo a meta da empresa para 2023, com seis meses de antecedência. A rede já conta com 351 unidades de franquia em operação e outras 155 em fase de implementação. A marca atua em quase todo o território nacional, com presença em 350 cidades de 23 estados e no DF. Só no estado de São Paulo são 214 unidades, distribuídas em mais de 100 cidades.

Fundada em 2014 no interior paulista, a Cresci e Perdi foi idealizada pela empresária Elaine Alves, logo após o nascimento do seu primeiro filho. O modelo de negócio aposta em um consumo de moda infantil mais consciente e sustentável. “Por conta do crescimento rápido das crianças, muitas roupas e itens que custam caro não são nem usados, ou são utilizados poucas vezes. Quando me tornei mãe, busquei opções nos brechós tradicionais de roupas para crianças, mas não encontrei boas seleções nem variedade. Foi quando tive a ideia de criar um espaço categorizado, com ampla gama de produtos e que oferecesse uma experiência de consumo única, tanto para quem quer adquirir um item quanto para quem quer se desfazer do que já não usa mais. Assim surgiu a primeira loja da Cresci e Perdi”, conta Elaine. “Percebemos uma grande demanda por esse tipo de produto. Nosso modelo de negócio foi tão assertivo que, hoje, 5 anos depois, já estamos com 506 franqueados em quase todo o Brasil”, afirma Elaine, hoje CEO da Cresci e Perdi Franchising.

As lojas compram e vendem roupas do tamanho recém-nascido (RN) até 16 anos, além de calçados e acessórios para bebê como cadeiras de alimentação, bebê conforto, banheiras, cercados etc. Os valores para o consumidor são entre 40% e 90% a menos do que se paga pelos modelos novos. Outro diferencial é que o cliente pode levar lotes com as peças que deseja vender para serem avaliadas, e o valor do lote pode ser convertido em dinheiro ou GIRACRÉDITO, um vale-compras com valor superior ao equivalente da venda que se recebe em dinheiro, para ser utilizado na própria loja – e que garante que as compras tenham descontos. “Muitos escolhem os créditos porque recebem benefícios adicionais (valor mais alto e descontos nos produtos) e sabem que é mais vantajoso”, completa. “Esse é o sucesso do modelo de negócio, porque a Cresci e Perdi faz circular a própria economia da cidade.”

Além das 500 unidades de franquia, outra novidade da empresa é a oferta de itens para locação. É possível alugar objetos como cadeirinha para carro, cadeira de alimentação, berço portátil e até brinquedos pelo tempo necessário de utilização. “Agora, na Cresci e Perdi, compramos, vendemos e alugamos, ampliando nosso ciclo dentro da moda e da economia circular”, enaltece Elaine.

A expansão da Cresci e Perdi Franchising começou em 2017, com a criação de sua primeira franquia. A partir daí, o crescimento não parou, até chegar a 500 unidades vendidas. “Nossa meta para 2023 era chegar às 500 franquias, e a batemos bem antes do fim do ano. Agora, nosso objetivo é estar em todos os estados brasileiros”, afirma Saulo Alves, COO da empresa. A franchising oferece 4 opções de modelos de franquia, com valores a partir de R$ 99 mil, que inclui taxas, mobiliário, cabides e outros itens, além de merchandising, estoque inicial e todo o sistema de informática. O retorno do investimento é estimado entre 10 e 24 meses, dependendo do modelo contratado.

Saulo ainda conta que a marca oferece total apoio aos franqueados. “Estamos sempre juntos para que cada unidade mantenha os padrões de qualidade e preços que são o lema da empresa. Disponibilizamos treinamento para que eles aprendam a fazer a curadoria das peças. E nosso sistema informa o que ele pode comprar e o que não, quanto deve pagar, por quanto vender, e qualquer outro apoio que ele necessite para que tudo funcione bem e a experiência do cliente seja única.”

