Golpes no WhatsApp

Rafael Cervone*

Seria fundamental que os candidatos à Presidência da República, governos estaduais, Senado, Câmara dos Deputados e assembleias legislativas dessem especial atenção ao crônico problema do “Custo Brasil”. Este problema, há tanto tempo apontado, está encarecendo nossos produtos manufaturados, em média, em 25,4%. O preocupante dado acaba de ser revelado em estudo do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP) e Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP).

O trabalho das duas entidades mensurou o impacto do “Custo Brasil” nos preços, comparativamente a 15 dos principais parceiros comerciais (e concorrentes!) do nosso país, de 2008 a 2019: China, Estados Unidos, Alemanha, Argentina, Coreia do Sul, Japão, Itália, França, México, Índia, Espanha, Reino Unido, Suíça, Chile e Canadá. Este grupo responde por 75,7% da pauta de importados de bens industriais brasileiros e por 72% do PIB mundial.

Os impostos são o item com maior impacto, responsáveis por 13% do preço dos bens industriais que fabricamos. Seguem-se os juros (6,1%), matérias-primas e energia (3,7%), logística (1,5%), carga extra com benefícios (0,8%) e serviços non tradables (0,4%). Dentre os 15 países analisados, o Brasil tem carga tributária maior do que 12 deles. Pagamos ao Estado 33,4% do PIB no período, ante 26,4%, em média, nas nações incluídas no estudo. Aqui, a tributação dos lucros das empresas foi sete pontos percentuais maior e sobre salários, 15 pontos percentuais.

Quanto aos juros, já descontada a inflação, nossa taxa básica média, no período focado, foi de 4,2%, contra 0,2% das demais nações. Ah, e os spreads bancários com os quais arcamos, pasmem, são dez vezes maiores, considerando o total de crédito livre e direcionado para pessoas físicas e jurídicas. Ainda temos deficiências de infraestrutura logística, como rodovias, ferrovias e portos, custo da energia e carga extra com benefícios para os trabalhadores, já que muitas empresas têm de suprir o que o seria responsabilidade do Estado em ternos de educação e saúde. Há, também, o desalinhamento cambial.

Tudo isso explica a perda de competitividade da economia brasileira e está no cerne do processo de desindustrialização que temos sofrido nas últimas décadas. Quando insistimos numa reforma tributária eficaz e modernizadora, política de juros e câmbio mais equilibrada, segurança jurídica, menos burocracia e infraestrutura adequada, não se trata de retórica vazia. Não temos tempo para proselitismo, nem queremos benesses. Os industriais brasileiros desejam apenas o direito de trabalhar e produzir em condições de competitividade menos díspares em relação ao mundo.

É fundamental, portanto, que os próximos governos federal, estaduais e os respectivos parlamentos entendam, de modo definitivo, que sem solucionar esse crônico e basilar problema, continuaremos patinando, crescendo pouco e comendo poeira. Quem produz e trabalha não merece acordar todo dia sob o impacto do “Susto Brasil”, esse turbilhão de ônus que nos rouba oportunidades de desenvolvimento e faz definhar nossa competitividade.

*Rafael Cervone, engenheiro e empresário, é o presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP).

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui