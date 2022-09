Artista é investigado por pedofilia por um suposto envolvimento com adolescente de 12 anos

Ator Global Preso – O ator José Dumont, de 72 anos, foi preso em flagrante por posse material pornográfico envolvendo crianças, nesta quinta-feira (15).

Investigado por crime de pedofilia, o ator, que recentemente trabalhou na novela ‘Nos Tempos do Imperador’, da Rede Globo, teve a sua casa como alvo de um mandado de busca e apreensão por agentes da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (DCAV).

Após ser levado para a sede da especializada, o ator foi encaminhado para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio.

As buscas no imóvel foram motivadas por um suposto caso de pedofilia cometido pelo ator contra um menor de 12 anos. Segundo informações preliminares, o artista teria oferecido ajuda financeira à vítima e mantido relação de carícias com ele, sendo uma das interações flagrada por uma câmera de segurança.

O registro serviu de base para a investigação e, posteriormente, para pedido de busca e apreensão no imóvel do ator, que fica na Rua Corrêa Dutra, no Catete. O momento da prisão foi registrado em vídeo pelos agentes.

“Gozando do prestígio de ser ator com mais de 40 anos de carreira e com reconhecimento em âmbito nacional por suas atuações em dezenas de filmes, novelas e séries, acabou por atrair a atenção de um adolescente de 12 anos, que era fã do investigado, e desenvolveu um relacionamento próximo oferecendo ajuda financeira e presentes, valendo-se da vulnerabilidade financeira da vítima, para a partir daí fazer investidas com beijos na boca e carícias íntimas que acabaram sendo captadas por câmeras de vigilância, dando início as investigações”, informa a DCAV por meio de nota.

De acordo com a Polícia Civil, durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram vídeos contendo relações sexuais entre crianças em aparelhos na casa do ator. O material foi apreendido, e Dumont foi preso em flagrante pela posse. O caso foi registrado na sede da delegacia especializada, na Lapa, Região Central.

Respeitado no meio artístico, José Dumont é nome recorrente nos elencos de novelas da TV Globo. Em 2021, ele interpretou o Coronel Eudoro Mendes, na novela ‘Nos Tempos do Imperador’. Atualmente, o ator participa das filmagens da produção ‘Todas as Flores’, prevista para estrear na plataforma de streaming GloboPlay em outubro.

Em nota, a Comunicação da Globo informou que o ator foi retirado da novela que estava prevista para estrear em outubro. “O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela ‘Todas as Flores’, a ser exibida no Globoplay.

Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação”, informou a emissora.

Dumont já ganhou diversos prêmios por atuações em novelas e filmes. Entre as premiações, ele venceu o Festival Latino-Americano de Havana (Cuba) como melhor ator no longa ‘Baianos Fantasmas’, de 1984.

Além disso ele também venceu um prêmio Miami e outros prêmios nacionais, como o de melhor ator no Festival de Gramado e de Brasília. Integrou, ainda, o elenco do filme “Dois Filhos de Francisco”, de Breno Silveira. Outro trabalho de destaque do ator foi o especial “Morte e Vida Severina”, de 1981, na Globo. A obra, dirigida por Walter Avancini, venceu o Emmy Internacional.

