Dia do Cliente: 5 estratégias para alavancar os negócios online

Festival Gastronômico Pontal de Maceió pretende fortalecer a economia e turismo da região do Ceará

A cidade de Fortim (CE) está pronta para receber turistas do mundo todo na segunda edição do Festival Gastronômico do Pontal de Maceió, entre os dias 7 e 11 de setembro. Serão cinco dias de intensa programação focada na alta gastronomia, turismo e desenvolvimento comunitário. Nove chefs renomados do Brasil e do mundo, muitos deles condecorados com estrela Michelin, estarão apresentando seus pratos em jantares exclusivos nos hotéis da cidade e fornecendo conhecimento em aulas interativas na praça de Pontal de Maceió. “É um evento que reúne comunidade da região e visitantes de diferentes lugares. Todos estão convidados a saborear pratos inovadores feitos com produtos locais, orgânicos e de qualidade” afirma o idealizador do evento, chef de cozinha francês com estrela Michelin, Emmanuel Ruz.

A programação com entrada gratuita começa a partir das 18h do dia 8 e vai até dia 10, na arena gastronômica montada na praça principal de Pontal de Maceió. Os visitantes poderão participar de conversas abertas e workshops com os chefs brasileiros. Neste espaço, 22 barraquinhas de comida nacional e internacional estarão disponíveis para venda, além de música ao vivo, comércio de produtos locais, feira de artesanato e exposições artísticas. A iniciativa é uma parceria entre a equipe organizadora do Festival com o Governo Municipal de Fortim e o Sebrae. “Queremos mostrar as riquezas da região ao público, com a intenção de valorizar Fortim, fortalecer a economia da cidade e empoderar as pessoas que aqui vivem. Das 22 barracas, 4 serão exclusivas para a agricultura e pesca regional. Uma oportunidade de potencializar o turismo, os hotéis, os restaurantes e pequenos empreendedores da cidade”, explica Emmanuel, que ressalta mais uma novidade da edição: “Este ano teremos visitas guiadas nas propriedades rurais da região, onde o público poderá conhecer mais sobre a economia local”.

Além do cronograma gratuito, os visitantes poderão participar de sete jantares exclusivos comandados pelos chefs convidados em hotéis de luxo como Selvagem e Jaguaríndia Village. O primeiro jantar será dia 7, quando acontece a abertura oficial do festival, com os chefs Emmanuel Ruz e Thierry Drapeau, ambos franceses e com estrelas Michelin no currículo. Todos os jantares exigem reserva prévia nos hotéis e mais detalhes da programação estão na página oficial no Instagram @ festivalgastronomicopontal.

OS CHEFES

Além do chef Emmanuel, que já mora no Brasil e atua como consultor em hotéis de luxo de Fortim, estarão presentes no Festival Joana Gallo, chef do restaurante Dona JOA, em Búzios, Raphael Pires, chef e proprietário do MIA, em Tiradentes, Flavio Xapuri Trombino, proprietário e chef do Xapuri, em Belo Horizonte, e Elcio Nagano, chef do Soho Fortaleza. Além de Hervé Witmeur, chef da Bélgica que mora em Jericoacoara. Da França vem Thierry Drapeau, com duas estrelas Michelin, e chef Jean-Baptiste Natali, do restaurante do hotel “La Montagne”, em Colombey les deux Eglises, uma cidade localizada em Haute-Marne, uma região famosa pelos champanhes, e chef de pâtisserie francês Jacques Paulin.

