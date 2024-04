ACI Jaguariúna e EWM Assessoria anunciam parceria e evento especial para o Dia das Mães

A Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna (ACIJ ) e a EWM Assessoria anunciaram nesta semana que estão juntas, em uma super parceria de marketing digital. A união das duas entidades visa fortalecer a presença online das empresas de Jaguariúna e ampliar o alcance de suas ações de marketing.

Como parte da parceria, ACIJ E EWM estão preparando uma comemoração especial para o Dia das Mães que será realizada no dia 11 de maio, a partir das 9h, no espaço Casa 3 em Jaguariúna. O evento, denominado “Dia de Rainha”, será dedicado a todas as mães e suas famílias e contará com diversas surpresas e momentos únicos.

“Estamos muito felizes com essa parceria com a EWM Assessoria”, afirma o presidente da ACIJ , Guilherme Pessorrusso, vice-presidente, Murilo Ramos, e a gerente executiva, Katia Camargo. “Acreditamos que essa união será muito benéfica para as empresas de Jaguariúna, pois nos permitirá fortalecer nossa presença online e alcançar um público ainda maior”, comemoram.

“Também estamos muito entusiasmados com o evento ‘Dia de Rainha'”, diz o diretor de planejamento, Ewerton Martins, e diretora de comunicação, da EWM Assessoria, Larissa Soares. “Será um dia especial para as mães e suas famílias, com muitas atividades. Convidamos a todos para participar e celebrar essa data tão importante”.

A programação completa do evento “Dia de Rainha” será divulgada em breve nas redes sociais da ACIJ e da EWM Assessoria.

