Fundo Social de Amparo realiza 1ª Roda de Conversa para Gestantes: Saúde Mental e oportunidades profissionais

Pela 16ª vez, a marca leva o prêmio Preservação do Meio Ambiente e é a maior ganhadora em detergente

A Ypê, uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do País, presente em mais de 95% dos lares brasileiros, foi novamente escolhida como a marca mais lembrada em Preservação do Meio Ambiente e Detergente, no Folha Top of Mind 2023. Essa foi a 16ª vez que a marca leva o prêmio Preservação do Meio Ambiente e o oitavo ano consecutivo que vence na categoria Detergente. A premiação desenvolvida pelo Instituto Datafolha e publicada pelo jornal Folha de S.Paulo foi entregue na noite de terça-feira, 31, em São Paulo.

“É com grande felicidade que recebemos novamente esse prêmio tão importante para a Ypê. Tratamos esse estudo com muita seriedade e trabalhamos intensamente para estar presente no dia a dia dos consumidores brasileiros, oferecendo produtos inovadores, com qualidade e alta performance e, acima de tudo, com respeito ao meio ambiente”, diz Cesar Nicolau, diretor de marketing da Ypê.

LEIA TAMBÉM:

Mais uma vez vencedora do Top of Mind em Detergente, a linha de lava-louças Ypê é líder de mercado e conhecida por sua performance, rendimento, economia, fórmula biodegradável e alto poder desengordurante. A marca investe em inovação e traz constantemente novidades como os benefícios de controle de odor, toque suave e antibac na sua linha de detergentes, além do recém lançado lava-louças em pó para Máquina e a linha Ypê Green que é vegana, reduzida em ativos petroquímicos e com embalagens mais sustentáveis.

Reconhecida por suas ações ambientais, a Ypê foi mais uma vez a vencedora na categoria Preservação do Meio Ambiente por meio de ações sólidas dentro e fora de suas unidades fabris, que visam o menor impacto ambiental, a restauração de florestas com plantio de árvores e o monitoramento da qualidade da água de 232 rios brasileiros em 17 estados em que há cobertura de Mata Atlântica, a Ypê materializa o seu compromisso de contribuir para um mundo melhor.

Brand Footprint 2023, da Kantar.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui