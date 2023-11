GR de Amparo finaliza competições do ano em Praia Grande

A Prefeitura da Estância Amparo sediará o Seminário Municipal pela Promoção da Igualdade Racial: Direitos Humanos e Antirracismo. O evento contará com palestras gratuitas e apresentações culturais nos dias 07 e 28 de novembro no Paço Municipal, além de exposições de trabalhos feitos por alunos da rede municipal de ensino.

Dia 07/11

“A retrospectiva do movimento negro em Amparo e sua história” será tema principal da palestra que será ministrada por Ray Ribeiro.

Dia 28/11

“AMPARO: Cuidando da Igualdade e Promovendo Equidade” terá a participação dos palestrantes Marcelo Rezende Bento e Douglas Martins. As duas apresentações acontecerão às 19h, no hall do Paço Municipal.

LEIA TAMBÉM:

Durante todo mês de novembro também será realizada a Exposição do Projeto África – Conscientização e valorização da Cultura Africana e Afro-Brasileira, com trabalhos produzidos pelos alunos da rede municipal de ensino, que poderão ser visitados no hall do Paço Municipal, das 8h às 17h.

As 27 escolas municipais de Amparo realizaram durante todo ano de 2023 um trabalho informativo, de conscientização, valorização e inclusão em relação à cultura africana e afro-brasileira com enfoque numa proposta positivista, ressaltando os aspectos positivos do continente africano com toda sua modernidade, tecnologia, diversidade e beleza. Os alunos realizaram pesquisas, rodas de conversa; vivenciaram brincadeiras, danças; produziram desenhos, pinturas, maquetes, além de receberem muitas informações sobre a importância do país e suas referências no Brasil, seja no âmbito cultural, gastronômico e principalmente no respeito à diversidade com o intuito de promover a redução do preconceito e desigualdades sociais.

O evento tem como público-alvo toda população e os profissionais da educação que nesse encontro possam refletir, discutir, compartilhar e construir conhecimentos relacionados aos conteúdos de educação sobre relações étnico-raciais.

As ações foram organizadas pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social e Cidadania representada pelo Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social; Educação e de Cultura e Turismo.

A cada ano, a promoção do estudo da cultura africana tem se fortalecido na educação básica no Brasil, seguindo as diretrizes da Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. A Prefeitura de Amparo tem apoiado a inclusão dessas disciplinas nas salas de aula e tem promovido eventos e atividades extracurriculares que destacam a cultura africana e sua relevância na sociedade.

