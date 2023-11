Prefeitura de Jaguariúna implanta atendimento oftalmológico nas escolas municipais

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, terá uma programação especial em comemoração ao Dia da Consciência Negra. O evento é gratuito e será realizado no dia 18, no Boulevard do Centro Cultural.

Às 9h, haverá apresentação de jongo e capoeira. Às 10h30, está prevista a roda de conversa “Desafios da Desigualdade”, com Pollyana Felix como mediadora.

Também haverá palestras com Cida Raiz (Protagonismo Negro), Cleide Vitorino (Letramento em Direitos Humanos com ênfase às discriminações étnicas e raciais), Pérola Quintiliano (Bonecas Abayomi, com oficina de como fazer as bonecas), Vitor Lobo (Religiões de Matrizes Africanas: Candomblé), Claudia Anhuma (Vida nas Comunidades) e Maria Renata (Mulher Preta e Preconceito).

Após as palestras, será entregue a corda de capoeira para 40 crianças de Jaguariúna, com a presença de mestres de capoeira do Brasil e dos Estados Unidos, apresentações de jango, dança de rua e roda de capoeira.

O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna e Virada Feminina, Escola Cultural Zungu Capoeira, Capoeira Love, Capoeira Legado Negro e Mulheres da Garoa.

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, e é uma marca do Movimento Negro contra a discriminação racial.

