Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher promove 2⁰ Encontro na Câmara Municipal de Serra Negra

A Frente Parlamentar dos Direitos da Mulher de Serra Negra recebeu, no dia 25 de agosto, na Câmara Municipal a palestrante Dra. Raquel Tamassio, que ministrou palestra cujo tema foi “É Hora de Quebrar o Silêncio”. A Dra apresentou importantes dados que ampliam o debate e podem fundamentar futuras políticas públicas que levam em consideração os direitos e a representatividade das mulheres.

Participaram e prestigiaram o evento representantes do judiciário, a Excelentíssima Juíza de Direito de Serra Negra Dra. Juliana Maria Finatti, o Desembargador Dr. Ricardo Cardoso de Mello Tucunduva, os Vereadores, Beraldo Ramalho Cattine e Rosemar Goleiro, representantes da Ordem de Advogados do Estado de São Paulo e representantes do Poder Executivo, a primeira-dama do município a Sra. Débora Molina Abi Chedid, e a sociedade civil. As vereadoras da frente parlamentar organizadoras do evento, Ana Barbara Regiani Magaldi, Anna Beatriz Vasconcelos Scachetti e Viviane Carraro, destacaram que “a violência contra mulher é por vezes silenciosa não deixando apenas marcas físicas”.

A vereadora Viviane Carraro, reforçou ainda que pouco se discute a violência psicológica, institucional, patrimonial, moral e financeira. “E a sociedade precisa ter esse conhecimento e colaborar na mudança de paradigmas”, diz.

Segundo a vereadora Ana Barbara Regiani Magaldi quebrar o silêncio é fundamental na mudança de comportamento. “Pois somos responsáveis por mudar as estatísticas. Entendo que não deveria haver limites, hierarquia ou violência. Homens e mulheres são iguais. Nascer menina não deveria significar ter medo de ser violentada, inferiorizada ou abusada. Evitar que isso aconteça é uma luta de toda a sociedade!”.

A vereadora Anna Beatriz relatou o quão é importante criar espaços como esse, para debater sobre os Direitos das mulheres, ressaltou do dever do legislativo em zelar pelas mulheres, falando sobre o tema e combatendo atos de violência em todas as suas formas.

Ainda durante o encontro foi protocolado o Projeto de Lei “Alerta Vermelho”, do qual a madrinha é a juíza de Direito Dra. Juliana Maria Finatti, que propõe ações pela igualdade de gênero e direitos das mulheres. O projeto recebeu a legitimação do Poder Judiciário e Executivo que o assinaram junto com as vereadoras.

Pela primeira vez Serra Negra tem uma frente feminina tão ativa tornando-se históricas as ações em prol dos direitos das mulheres. E pela primeira vez os três poderes se unem para assinar um projeto com essa pauta.

Esse foi um dos eventos que a frente parlamentar promoveu junto à sociedade serranegrense buscando a justiça e a igualdade entre os gêneros. Em breve devem ser divulgados os próximos.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui