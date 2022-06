Fondue é a novidade de inverno do Restaurante La Terrazza, em Serra Negra

Localizado na cidade de Serra Negra, o charmoso restaurante italiano La Terrazza é referência gastronômica na região. Para o inverno, a casa preparou uma sequência com dois fondues (R$ 269/ serve 2 pessoas): Queijo, servida com cubos de filé mignon, mini – batatas, nhoque frito, legumes e pão italiano; e Chocolate, acompanhado de uvas, morangos, abacaxi, bananas e damascos.

No menu, assinado pelo chef Allan Trigo, outras opções se destacam como a paleta de cordeiro (R$129), acompanhada de polenta e damascos, além do Ossobuco Alla Milanese (R$129), black angus à milanesa servida com risotto de açafrão. Para acompanhar, a casa ainda conta com uma completa carta de vinhos, além de cervejas artesanais e drinques autorais e clássicos.

Sobre o La Terrazza

Reinaugurado há um ano sob nova gestão, o charmoso restaurante La Terrazza, localizado em Serra Negra (150 km de São Paulo) é uma das melhores referências gastronômicas da cidade e arredores. Com arquitetura e paisagismo que rementem à belíssima região mediterrânea da Toscana, a casa fica fora do agito do centro, é bem localizada e de fácil acesso. O restaurante é uma parada obrigatória para os visitantes da cidade que prezam pela excelência e qualidade, ou até mesmo para turistas provenientes de localizações próximas, a exemplo de São Paulo, para um bate e volta ou final de semana.

A experiência é completa com ambiente, serviço e gastronomia em perfeita harmonia. A cozinha, que conta com menu inspirado na gastronomia italiana contemporânea assinado pelo chef Allan Trigo se destaca por seus sabores, frescor, produtos e utilização de fornecedores locais premiados e de qualidade. As massas, destaque no menu, são produzidas de forma artesanal e diariamente na casa, e aparecem em versões como o raviolone de gema, recheado com ricota temperada e gema na manteiga trufada, o fagottini de cordeiro, preparado com manteiga de sálvia e geleia de tomate, o tagliatelle trufado, servido com uma fonduta de parmesão e cubos de mignon e o tortelli de brie com damasco e amêndoas. O menu ainda contempla as opções de risotos, pratos com carnes e peixes como a paleta de cordeiro com polenta e damascos, cotoletta La Terrazza – carré suíno empanado, servido com risoto de limão siciliano e o bacalhau Dal Nonno, acompanhado de batatas ao murro e legumes salteados. Para finalizar a experiência, entre os destaques está o clássico Tiramisù, preparado com café produzido em Serra Negra. O restaurante também conta com uma carta de vinhos completa, com parceiros como Casa Valduga, Cantu, cervejas artesanais, além de drinques clássicos e autorais.

A equipe, sob o comando de Tatiana Mosca, prima pela hospitalidade, preparo e eficiência. O serviço,atento e acolhedor, recebe o cliente no jardim da casa e o guia pelos espaços do restaurante – divididos entre parte interna ou a charmosa varanda (que também é pet friendly), que em época de frio é protegido por aquecedores e mantas. Há ainda o salão feito de pedra, utilizado em eventos e ocasiões especiais. Esta é a terceira casa do Grupo Café Boteco em Serra Negra, do empresário Rafael Accorsi, também proprietário dos restaurantes Café Boteco e Americana, ambos com a mesma identidade autoral e valorização local.

Sobre o chef Allan Trigo

Paulistano, atualmente é chef executivo do Restaurante La Terrazza, em Serra Negra. Com 12 anos de experiência na alta gastronomia paulistana, teve passagens por restaurantes como Cosí, Etto e Nino. É especialista em culinária italiana contemporânea.

Serviço:

La Terrazza

Rua Nelson Bruschini, 60, Serra Negra – SP

@restaurante.laterrazza

Reservas: 19 98896 0866