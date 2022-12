França vence Marrocos e disputa final da Copa contra Argentina

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Marrocos na semifinal desta quarta-feira, 14, a seleção da França se classificou pela quarta vez para uma decisão de Copa do Mundo – suas quatro finais foram alcançadas em um período de 24 anos, nas últimas sete edições. Domingo, 18, os Bleus vão tentar o tricampeonato contra a Argentina, que também busca seu terceiro Mundial em sua sexta decisão.

Argentina e França farão a 19ª decisão diferente em 22 edições de Copa. Apenas duas finais já se repetiram na história: Brasil x Itália, duas vezes, em 1970 e 1994 (ambas com vitória brasileira), e Argentina x Alemanha, que aconteceu três vezes, em 1986 (Argentina campeã), 1990 e 2014 (as duas com título alemão).

