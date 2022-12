Argentina está na final da Copa do Mundo do Catar

Messi faz mais uma partida de dar inveja e dá mais um passo rumo ao tricampeonato

Na tarde desta terça-feira, 13, o mundo conheceu a primeira finalista da Copa do Mundo do Catar. A Argentina venceu a Croácia, por 3×0 e aguarda o jogo entre França e Marrocos para saber qual será sua rival.

Os gols da partida foram marcados por Lionel Messi e Julián Álvavez (2x) que efetivaram a conquista da vaga juntamente com toda a equipe. Com o resultado, a equipe espera pelo vencedor entre França e Marrocos, que duelam nesta quarta-feira, 14, pela outra semifinal.

Próximo jogo

No próximo domingo, 18, a Argentina encara o vencedor de França e Marrocos na final da Copa do Mundo, às 12h (horário de Brasília). Por outro lado, a Croácia irá jogar na disputa de terceiro lugar no sábado, às 12h (horário de Brasília).

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui