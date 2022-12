Argentina é campeã da Copa do Mundo de 2022

O título garantiu US$42 milhões (cerca de R$222,9 milhões na cotação atual) para os cofres do time argentino

A Argentina sagrou-se como a grande vencedora da Copa do Mundo de 2022 neste domingo, 18, e inaugura a lista de seleções tricampeãs mundiais. Além da taça, o time capitaneado pelo astro Lionel Messi também levará para a casa uma premiação que é a maior já paga pela Fifa na história do torneio.

O título conquistado nos pênaltis após um empate no tempo regulamentar e na prorrogação garantiu US$ 42 milhões (cerca de R$ 222,9 milhões na cotação atual) para os cofres da seleção argentina. Já a segunda colocada, a França, recebe um prêmio menor, mas, ainda assim, generoso: US$ 30 milhões (R$ 159,2 milhões).

Antes do confronto final, a FIFA já havia distribuídos os prêmios da terceira e quarta posição. A Croácia, ganhadora do jogo, levou US$ 27 milhões (R$ 143 milhões). A cifra é 5,8% superior à paga à Bélgica, terceira colocada da Copa da Rússia, em 2018. Já o quarto colocado ficou com US$ 25 milhões.

Os eliminados em outras fases da competição também não saíram de mãos abanando. O Brasil, por exemplo, cortado nas quartas de final após perder a disputa de penâltis para a Croácia, levou US$ 17 milhões. No total US$ 440 milhões (R$ 2,3 bilhões) foram divididos entre as seleções participantes.

Quanto valem as seleções da Argentina e França?

Além da premiação recorde, outras cifras bilionárias entraram em campo hoje. Somado o valor de mercado das duas seleções finalistas da Copa do Mundo de 2022, Argentina e França valem 1,675 bilhão de euros.

No câmbio atual, o gramado do Estádio Lusail abrigou uma fortuna de R$ 9,4 bilhões. Pois esse é praticamente o mesmo valor de mercado da siderúrgica Usiminas na B3.

Se apenas o valor de mercado das finalistas definissem os rumos do confronto de hoje, o tricampeonato ficaria com a França de 1,03 bilhão de euros. Só o atacante Kylian Mbappé vale mais do que outras quatro seleções – Eslovásquia, Hungria, Macedônia do Norte e Finlândia.

Mas quem levou a melhor foi a seleção argentina, estimada em 645,2 milhões de euros.

