Festival Amparo em Foco abre inscrições para seleção de fotografias para três exposições

A Unimed Amparo está acreditada como operadora de plano de saúde Nível I, a mais alta classificação fornecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Com este resultado, a cooperativa entra no seleto ranking das poucas do Brasil a contar com acreditação pela Resolução Normativa 507 do Programa de Acreditação de Operadoras de Planos Privados de Assistência à Saúde. Até o momento, em todo o país, apenas 15 têm a acreditação com Nível I (sendo 14 delas pertencentes ao Sistema Unimed), o que corresponde a 1,3% de todas as operadoras.

Para conquistar a acreditação, a operadora deve cumprir os requisitos estabelecidos nas quatro dimensões da RN 507, sendo eles: Gestão Organizacional, Gestão de Rede Prestadora, Gestão em Saúde e Experiência do Beneficiário, classificados como essenciais, complementares e de excelência. Já para a classificação como Nível I, a operadora precisa de nota igual ou maior a 90 nos requisitos, conformidade em pelo menos 80% dos itens de excelência e um Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) acima de 0,8. Neste índice, a Unimed Amparo tem também nota máxima (1,0), sendo a única operadora da região com a pontuação. Todos os requisitos são avaliados por uma empresa acreditadora independente, que encaminha o relatório à ANS.

“A acreditação é mais um passo fundamental para uma Unimed Amparo mais sustentável e motivo de orgulho para toda a região, visto que é uma operadora sediada e que opera nas cidades do Circuito das Águas Paulista e que tem qualidade reconhecida nacionalmente, à frente – até mesmo – de grandes corporações de saúde do país. A conquista é fruto de um trabalho ético e de respeito que abrange todos os públicos: médicos cooperados, parceiros da rede credenciada, colaboradores e beneficiários, sempre com o propósito de colocá-los no centro do nosso cuidado”, comemora o diretor-presidente da Unimed Amparo, Dr. Adalton Rafael de Toledo.

A Unimed Amparo conta hoje com uma rede com mais de 320 médicos e prestadores atuando nas cidades de Amparo, Serra Negra, Pedreira, Monte Alegre do Sul, Lindoia, Águas de Lindoia, Socorro, Pinhalzinho e Tuiuti, além de atendimento de urgência e emergência em 90% do Brasil através do Sistema Unimed. Em setembro, a cooperativa completa 33 anos de história.

