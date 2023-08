Festival Viola & Raízes de Amparo celebra música caipira e recebe cerca de 10 mil pessoas

O Festival Viola & Raízes, realizado entre 18 e 20 de agosto, recebeu cerca de 10 mil pessoas em três dias que celebraram a música caipira. Foram 16 artistas em dois palcos montados na Praça Pádua Salles, no centro da cidade, além de apresentações que movimentaram o 2º Concurso de Viola Compadre Generoso. Segundo o secretário de Cultura e Turismo, Antônio Carlos de Ferreira de Oliveira, o evento se consolidou como um sucesso, tanto de público quanto em nível de atrações.

A programação contemplou desde a apresentação de bandas como a Joel & Geovan, passando por ícones como Zé Mulato & Cassiano e chegando a jovens talentos como Senatti & Samuca, Lucas & Mateus, Mayará Góis & Banda, e muitos outros.

O evento também contou com a participação de tradicionais orquestras de viola caipira, como a de Amparo, com a participação especial do quarteto de cordas da Escola das Artes, além das de Socorro e Jaguariúna, que trouxeram consigo a herança musical regional. O encerramento, no domingo, foi com Mazinho Quevedo, um dos grandes violeiros da atualidade, e a Orquestra Sanfônica de Americana.

No sábado, foi o 2º Festival de Viola Compadre Generoso que animou o público. Foram oito competidores e sete premiações, em dinheiro, custeadas pelo Instituto São Paulo de Arte e Cultura (ISPAC). Foram premiados, do primeiro ao sétimo lugar: José Junior e Gabriel; Wesley e Thiago; Marcelo e Adriano; Paulo Sousa e Andressa; Bryan Lopes e Marcelo; Diogo e Wesley. Na categoria melhor intérprete venceu o Trio Gerações.

“O segundo Festival Compadre Generoso e o Festival Viola e Raízes, realizado no último fim de semana, foi um sucesso”, destacou o secretário de Cultura e Turismo. “Sucesso de público como todos os nossos eventos, e sucesso de satisfação. Os espaços de alimentação venderam muito bem e o festival compadre generoso contou com disputas acirradas de duplas vindas do Sul de Minas, Aparecida do Norte, Monteiro Lobato, Rio Claro, do interior do Estado de São Paulo, Elói Mendes, Pinhalzinho, Amparo, Poços de Caldas… Então tivemos grupos de vários locais. Foi uma satisfação esse projeto estar se consolidando como um projeto cultural da cultura raiz.”

O evento ainda contou com ampla praça de alimentação que possibilitou comerciantes locais venderem seus produtos. Um stand do Cantinho do Agro também foi montado para degustação de cachaças artesanais produzidas na região e comercialização da bebida.

Para a realização do Festival foram investidos R$100 mil oriundos do Instituto São Paulo de Arte e Cultura, que garantiu o pagamento de todas as atrações e dos vencedores do 2º Festival de Viola Compadre Generoso.

