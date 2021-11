Festa Italiana está confirmada para a primeira semana de dezembro em Amparo

A Festa Italiana é uma realização do Circolo Italiano e tem apoio da Prefeitura de Amparo, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo

A sétima edição da Festa Italiana está confirmada para o primeiro fim de semana de dezembro. O evento ocorre na praça Monsenhor João Baptista Lisboa (Largo da Matriz), nos dias 03, 04 e 05.

As atrações musicais são Fred Rovella e Banda, no dia 03, às 20h30. No sábado, 04, o Voce D´Itália toca também a partir das 20h30. No domingo, 05, a tradicional Tombola está agendada para as 14h30. A música retorna na programação, a partir das 20h30, fechando a edição.

Nos três dias da Festa Italiana, as tradicionais massas, pizzas, vinhos produzidos em Amparo, transformam o Largo da Matriz em um espaço gastronômico, para o jantar da sexta, sábado e domingo e almoço do fim de semana.