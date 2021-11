Canil da GCM recebe homenagem na Assembleia Legislativa do Estado

As salas de informática das escolas municipais de Amparo receberam 475 novos computadores de alta tecnologia que vão melhorar a educação e o aprendizado digital dos alunos da rede municipal de ensino.

De acordo com a Secretaria de Educação, os equipamentos das salas de informática não eram atualizados há 17 anos. Agora, as crianças contam com tecnologia atual e muito mais praticidade no aprendizado na disciplina de informática.