Exemplar CDC deve estar à disposição do público nos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços

O Código de Proteção e Defesa do Consumidor é uma norma de extrema importância e a mais avançada no nosso País. Na nossa Constituição Federal, a proteção ao consumidor é norma de direito e garantia fundamental do cidadão, contida no artigo 170, inciso V, da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, vejamos:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

V – Defesa do consumidor.

Neste sentido, além da edição do próprio Código de Defesa do Consumidor, diversas normas e regulamentos estão sempre sendo editados e atualizados visando dar cumprimento ao público consumidor.

E, neste sentido, a Lei 12.291/10, que fixa a obrigação dos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços, de disponibilizarem ao público de modo geral para consulta, um exemplar da Lei 8.078/1990, o Código de Defesa do Consumidor,

A Lei 12.291/10, determina que os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços são obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um) exemplar do Código de Defesa do Consumidor.

Caso isso não ocorra, está configurado o descumprimento da norma legal, e sujeito a penalidades que deve ser aplicada aos infratores pela autoridade administrativa, nos termos da lei em comento, ou seja, da Lei 12.291/10, como segue.

Art. 1o São os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços obrigados a manter, em local visível e de fácil acesso ao público, 1 (um) exemplar do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2o O não cumprimento do disposto nesta Lei implicará as seguintes penalidades, a serem aplicadas aos infratores pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição:

O Procon, nas suas prerrogativas legais, deve fiscalizar e autuar (multar) quem não cumpre com as normas de relações de consumo, como da mesma forma, cabe aos fornecedores de produtos e serviços adquirirem o exemplar do Código de Proteção e Defesa do consumidor, para que não seja multado pela autoridade administrativa.

Ninguém pode alegar desconhecimento da lei, como preconiza o artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, vejamos.

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

O CDC deve ser lido e consultado por todo e qualquer cidadão, assim como deve ocorrer com a Constituição Federal, com o Código Civil, e com tantas outras normas.

Sendo assim, vai um alerta a todos os fornecedores de produtos e serviços, tenham em seus estabelecimentos o Código de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC, para que não tenha o dissabor de pagar uma multa que será mais cara do que o valor de um exemplar do CDC.

Ademais, cumpre esclarecer, que pode ser até impresso o CDC no site do Governo Federal, sendo este www.planalto.gov.br

Até mais, e um excelente final de semana.