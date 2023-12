Estudantes da rede municipal de Morungaba participam de concurso de escrita

Toda a programação é gratuita e aberta ao público de todas as idades

A programação do “14º Natal Encantado da Estância de Morungaba” traz grandes eventos para os moradores e visitantes neste fim de ano. A realização é da Prefeitura de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, com apoio de empresas locais, e conta também com atrações promovidas pela Revirada Cultural, por meio da Agência Metropolitana de Campinas (Agemcamp) e do Governo do Estado de São Paulo.

Entregas de reformas e revitalizações

A programação tem início no Teatro Municipal Fioravante Frare neste sábado, 25, às 18h, com a entrega da reforma e revitalização de pontos muito apreciados por moradores e visitantes e que estampam os principais “cartões postais” da estância como a Praça João Pessoa, o Teatro Municipal “Fioravante Frare”, o Mercado Municipal “Eleutério Miguel” e as pontes de madeira que ligam as praças dos Italianos e dos Imigrantes.

Logo em seguida, ainda no palco do Teatro Municipal, o público poderá conferir – às 18h20 – o repertório da “Banda do Mosteiro” do Centro de Estudos da Consciência (CEC), localizado em Amparo. Com canções nacionais e internacionais, o objetivo é levar à plateia músicas que gerem reflexões, aprendizados espirituais e alegria.

E na sequência, na Praça dos Italianos, às 19h30: o tão aguardado “Acendimento das Luzes de Natal” com a iluminação musical que garante a diversão das crianças e ano a ano tem sido cada vez mais prestigiada por todas as famílias morungabenses.

Já no domingo, 26, tem o “Pastoril” com o Projeto Viva Música e Coral Municipal Em Canto, sob a regência de Ciça Baradel, no Teatro Municipal Fioravante Frare.

Muitas atrações até o fim do ano

Ao longo do mês de dezembro, a programação traz grandes espetáculos teatrais e atrações musicais, inclusive dentro da 15ª edição da “Feira de Artes & Artesanato” e “Revirada Cultural”, de 13 a 17 de dezembro, no Centro de Eventos de Morungaba (CEM).

Dentre inúmeras atrações, o destaque da programação do Natal Encantado fica por conta da tão aguardada “Chegada do Papai Noel” na Praça dos Italianos no dia 17 de dezembro, às 19h. A Casinha do Papai Noel permanecerá aberta à visitação de 18 a 23 de dezembro, sempre das 19 às 21h30, na Praça dos Italianos, ao lado do Teatro Municipal.

Para o Réveillon, a Prefeitura também programou uma grande atração musical para a virada, um show com a Banda Pires, às 23h do dia 31 de dezembro na Praça dos Italianos.

14º Natal Encantado 2023

25 de novembro – sábado

18h – Inaugurações

18h20 – Banda do Mosteiro

19h30 – Acendimento das Luzes de Natal

Local: Praça dos Italianos

26 de novembro – domingo

19h – Pastoril” com o Projeto Viva Música e Coral Municipal Em Canto, sob a regência de Ciça Baradel

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

03 de dezembro – domingo

18h – Peça “O Encanto de Natal” do Grupo Teatral Filhos da Arte

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

09 de dezembro – sábado

20h – Projeto Música e Lutheria, sob a regência do Professor Negrão

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

10 de dezembro – domingo

19h30 – Espetáculo “Chaves” – apresentação de Teatro do CRAS

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

13 de dezembro – quarta-feira

18h – Abertura oficial da 15ª Feira de Artes e Artesanato e Revirada Cultural

19h – Grupo Alegretto

20h30 – Kátia Franco

Local: CEM (Centro de Eventos de Morungaba)

14 de dezembro – quinta-feira

18h – Deni Bonfim

20h – Pedro e Luciano

Local: CEM (Centro de Eventos de Morungaba)

15 de dezembro – sexta-feira

16h – Léo Guiilhony

18h – Analy

20h – Caravana Sertaneja

22h – João Villa e Rafael

Local: CEM (Centro de Eventos de Morungaba)

16 de dezembro – sábado

14h30 – Alexandre Lins

16h30 – Sr. Prekariuns

19h – 12° Festival de Música

Local: CEM (Centro de Eventos de Morungaba)

17 de dezembro – domingo

14h – Maria e o Anjo no Natal brasileiro – com Ciça Baradel

15h30 – Tiago Meyer

17h – Tributo a Tim Maia – com a Banda Monaliza

19h – Chegada do Papai Noel

Local: CEM (Centro de Eventos de Morungaba)

18 a 23 de dezembro

Casinha do Papai Noel

Sempre das 19h às 21h30

19 de dezembro – terça-feira

19h30 – Espetáculo “Princesas da Disney”- apresentação de Ballet do CRAS

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

21 de dezembro – quinta-feira

20h – Cantata Santa Noite “O Natal Visto por Outros Olhos” – Assembleia de Deus Ipiranga

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

22 de dezembro – sexta-feira

20h – Peça “O Encanto do Natal” – Grupo Teatral Filhos da Arte

Local: Teatro Municipal Fioravante Frare

23 de dezembro – sábado

17h30 – Parada de Natal

Local: Saída do Sobrado Amalfi e com término em frente ao Teatro Municipal

31 de dezembro – domingo

23h – Banda Pires

Local: Praça dos Italianos

Todos os finais de semana, às 20h, a apresentação da “Iluminação Musical” em frente ao Teatro Municipal Fioravante Frare.

