Em Morungaba, evento destaca experiências educacionais de sucesso na rede municipal

Profissionais da educação apresentaram os projetos realizados ao longo de 2023

A primeira edição do evento “Experiências Educacionais de Sucesso” foi promovida pela Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Educação, nesta semana, no Teatro Municipal Fioravante Frare.

Profissionais da educação da rede municipal apresentaram projetos que se destacaram em 2023, considerando metodologia, prática e alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular e o Currículo Paulista.

“Considerando a necessidade de valorização das práticas de excelência dos nossos profissionais atuantes na educação da Rede Municipal de Ensino de Morungaba, o Departamento de Educação promoveu o evento que levou as práticas pedagógicas de excelência desenvolvidas em nosso município”, explicou o supervisor de ensino do Departamento de Educação da prefeitura, Pedro Paulo Xavier.

No total foram onze profissionais da Educação que apresentaram ao público as experiências de sucesso em suas unidades promovidas junto aos alunos, inclusive no Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP).

Estiveram presentes ao evento o prefeito Marquinho Oliveira; a diretora do Departamento de Educação, Leninha Spiguel Pollizello; o representante do Sicred, empresa apoiadora do evento, Edmar Alencar, professores, gestores, diretores das unidades e coordenadores do departamento, além de pais e alunos.

