Instituto Votorantim aponta Jaguariúna como a 8ª melhor do Brasil em desenvolvimento

Jaguariúna está entre as dez cidades de todo o Brasil mais bem avaliadas no Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), lançado pelo Instituto Votorantim e a Citrosuco, que avalia as áreas de educação, trabalho e renda, saúde e meio ambiente. A cidade ficou em 8º lugar, com nota 7,67, dentre os 5.568 municípios do País, à frente de importantes capitais, como Belo Horizonte (9º lugar) e Florianópolis (10º).

O IDM permite conhecer as vulnerabilidades e qualidades dos municípios brasileiros. O índice é composto por 27 subindicadores alinhados em quatro pilares: educação, trabalho e renda, saúde e meio ambiente. As temáticas foram escolhidas pelos realizadores considerando sua relevância e recorrência nas estratégias de atuação social do setor privado.

Pela ordem, as dez cidades com IDM mais elevados são: Paulínia (SP): 8,3; Barretos (SP): 8,03; Gavião Peixoto (SP): 8,00; Santo André (SP): 7,87; Araporã (MG): 7,87; São Caetano do Sul (SP): 7,83; Lajeado (RS): 7,69; Jaguariúna (SP): 7,67; Belo Horizonte (MG): 7,66; e Florianópolis (SC): 7,65.

No conjunto dos municípios brasileiros, numa escala de 0 a 10, a média do país nas quatro dimensões é de 4,84. Já os municípios de até 100 mil habitantes – como é o caso de Jaguariúna –, que representam 94% das cidades do País, têm média de 4,78.

Os dados do IDM podem ser conferidos no link: https://www.institutovotorantim.org.br/idm/.

