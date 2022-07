Escolas de Engenheiro Coelho servirão almoço – A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho, através da Secretaria Municipal de Educação, vai servir almoço para os alunos da rede municipal de ensino durante o período de férias.

As refeições serão servidas entre as 10h e 13 horas, durante toda semana e vai atender os alunos do Infantil 1 até o 5º ano do Ensino Fundamental, a partir de quarta-feira (6).

Os alunos que moram na área rural da cidade, poderão retirar um kit de alimentos, a partir da segunda-feira (11).

Quer saber Notícias de Engenheiro Coelho

Segundo o prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, “essa é uma medida que vai atender nossos alunos com alimentação de qualidade, mesmo no período de férias.

Todos os alunos matriculados poderão se dirigir todos os dias da semana até a escola e se alimentarem, como fazem costumeiramente”.

Duas unidades escolares do município estarão abertas para atender as crianças com alimentação. Uma delas, a escola Odécio Forner, vai receber os alunos das escolas ao redor, Mariza Franco de Oliveira Paes e Eliza Franco de Oliveira. A outra unidade, é a escola José Forner.

Os alunos que moram na área rural da cidade também serão beneficiados pelo programa. A partir de segunda (11), os pais ou responsáveis por esses alunos poderão retirar um kit de alimentos, como foi feito no período em que as aulas eram feitas de forma remota. A retirada vai acontecer na escola Odécio Forner.

“Este ano estamos dando passos importantes na educação na nossa cidade. Já atendemos um pedido antigo dos pais, que era o funcionamento das creches durante o período de férias escolares.

Agora, estamos atendendo os alunos da nossa cidade com alimentação de qualidade, também no período de férias. Isso mostra o compromisso que temos com a população e, principalmente, com as crianças da nossa cidade”, completou o prefeito.

