Escola das Artes de Amparo oferece aulas de italiano

Espetáculo “A fabulosa loja de sapatos de madame Pina Duncan” pode ser visto gratuitamente pelo público nos dois próximos domingos, dias 25 de junho e 2 de julho, às 20h, no Neway Prime Center, no bairro Ribeirão

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) abre a temporada 2023 de concertos com o espetáculo “A fabulosa loja de sapatos de madame Pina Duncan”. As apresentações acontecem nos dois próximos domingos, dias 25 de junho e 2 de julho, às 20h, no Neway Prime Center, no bairro Ribeirão, em Amparo. A entrada é gratuita.

“A fabulosa loja de sapatos de madame Pina Duncan”, o mais novo concerto cênico da OJOCA, conta com aproximadamente 50 minutos de duração e classificação etária livre. É inspirado em Isadora Duncan e Pina Bausch, apontadas como duas das principais revolucionárias do universo da dança.

LEIA TAMBÉM:

O espetáculo, uma mistura de dança, teatro e música orquestrada, retrata a história de Pina Duncan, uma bailarina, de 97 anos, que guarda todas as memórias em sua fabulosa loja de sapatos. Pina narra a trajetória na dança através do calçado em seus pés. É assim, de sapato em sapato, passo a passo e dança a dança, que o público vai descobrir as incríveis histórias de Madame Pina.

O concerto é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), e tem como patrocinadores as empresas Rousselot, Supermercados Daólio e Sempre Unidos.



Sobre a Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA)

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) oferece desde 2019 o ensino gratuito de violino, viola de arco e violoncelo para moradores da cidade de Amparo e região, com aulas de instrumento e teoria musical. Desde a criação, o projeto já contemplou mais de 270 alunos de diferentes idades.

A OJOCA também desenvolve, em parceria com Ação Social de Amparo (ASA), aulas de musicalização infantil. O objetivo é que o projeto cresça e consiga contemplar cada vez mais a população com atividades e manifestações artísticas, para que envolva cidadãos à cultura do fazer artístico para a comunidade.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui