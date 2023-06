Basquete de Amparo entrou em quadro por competições regionais

Recursos foram destinados pela CPFL Paulista e devem gerar uma economia estimada de R$ 114 mil ao ano em energia elétrica à autarquia

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Amparo, no interior de São Paulo, foi beneficiado com um Projeto de Eficiência Energética (PEE) da CPFL Paulista, que envolveu diferentes melhorias ao serviço. A ação conta com mais de R$677,4 mil de investimento da distribuidora e deve promover uma economia estimada de R$114 mil anualmente em custos com energia elétrica.

O engenheiro ambiental e sanitário do SAAE Amparo, Luis Matheus Coelho, ressalta os benefícios que esse projeto traz para a autarquia, destacando os impactos positivos ao meio ambiente. “Com o novo motor instalado, teremos o mesmo rendimento, mas consumiremos menos energia. No montante final, prevemos uma economia financeira, além de contribuirmos com o meio ambiente” pontua.

Na Estação de Captação Juca Bento, o PEE promoveu a troca do motor responsável pela capitação de água, que estava defasado, por outro de maior eficiência, diminuindo o consumo de energia. Nas Estações de Tratamento de Água (ETA I, II, III e VI), as ações envolveram a substituição de 97 lâmpadas de tecnologia obsoleta (de vapor, mista ou mercúrio), por modelos modernos de LED. A Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) também teve a substituição de 21 lâmpadas antigas pelas novas de LED. Em conjunto, as ações resultam em menor consumo de energia elétrica, resultando na redução dos custos com a conta de luz do SAAE Amparo.

Ao todo, o projeto deve promover uma economia de 161,18 MWh/ano e redução de demanda de 76,04kW, equivalente ao consumo de 68 residências por mês. Além disso, com as mudanças, será evitado a emissão de 6,8 toneladas de CO 2 na atmosfera, que corresponde ao plantio de 41 novas árvores.

“Com essa instalação, a CPFL Paulista prevê propiciar uma economia de estimada de R$ 114 mil por ano com despesas relacionadas a energia elétrica. Se trata de um valor que a instituição poderá empregar em outras melhorias, beneficiando consequentemente toda a população atendida pelo SAAE Amparo”, destaca o gerente de Eficiência Energética da CPFL Energia, Walter Barbosa Júnior.

A instituição já havia sido beneficiada anteriormente por um Projeto de Eficiência Energética da CPFL Paulista, em 2020, com um aporte de R$ 1,3 milhões. Na ocasião, foi realizada a melhoria da instalação nas Estações de Tratamento de Água, a partir da substituição de equipamentos ineficientes. Foram substituídos cinco motores de alto rendimento, cinco bombas de água e três painéis elétricos. O projeto envolveu ainda a instalação de seis inversores de frequência e dois sensores de nível ultrassônicos, que também visam a economia de energia elétrica.

O Programa de Eficiência Energética da CPFL Paulista está de acordo com o plano ESG 2030 do Grupo CPFL, o qual se propõe a realizar cada vez mais operações sustentáveis, visando deixar a menor pegada ambiental possível e a ser parte da solução dos problemas das comunidades onde a CPFL está envolvida.

