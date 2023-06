Futsal de Base de Amparo joga em Pedreira no fim de semana

As categorias de base do futsal da Secretaria de Esporte e Juventude da Estância de Amparo estiveram presentes na Copa ADR – Associação Desportiva Regional no domingo, 18, no Ginásio Laérzio Carletti, no Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra, no Jardim Camandocaia.

Os confrontos foram contra Socorro, pelas categorias sub 10, sub 12 e sub 14. O balanço confirmou duas derrotas por 3 a 5, no sub10 e 2 a 8, no sub12, além do empate em 2 a 2, pelo sub 14.

Na próxima semana, a base do futsal de Amparo entra novamente em quadra pela ADR no Bolão enfrentando, contra Pedreira, no domingo, 25. Os jogos iniciam às 8h30 com sub10 e na sequência jogam o sub12, sub14 e sub16 respectivamente.

