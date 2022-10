Engenheiro Coelho realiza Semana da Bíblia

Engenheiro Coelho conquista medalha – Alunos do Colégio Unasp, de Engenheiro Coelho, garantiram a primeira medalha para a cidade na fase estadual dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP). A disputa final aconteceu na cidade de Águas de Lindóia.

A equipe feminina do sub-14 garantiu o terceiro lugar na competição, após vencer a equipe da EMEF Prof. Nélson de Paula, da cidade Ouro Verde, por 3 a 1.

A medalha de ouro ficou com o Colégio Arbos, de São Caetano do Sul e a de prata, com a EMIEFM Profa. Anna R. Signorini, de Taubaté.

O professor Walter Quiaper, que é o técnico da equipe, explica como foi a competição. “Nas disputas regionais se classificam as melhores equipes, que seguem para a fase estadual.

Na fase estadual, disputam as 8 melhores escolas de todo o estado, onde conseguimos a terceira colocação, trazendo a medalha de bronze para cidade, no feminino. No masculino, nós terminamos a competição com a sexta colocação”.

Os Jogos Escolares do Estado de São Paulo (JEESP) reúnem alunos de todo o estado, que disputam fases regionais e seguem para as fases estaduais.

O Colégio Unasp participou da competição na etapa II, que reúne escolas particulares. Nesta etapa, são disputadas as modalidades futsal, handball, basquete, vôlei, xadrez e o tênis de mesa.

Além do JEESP, o time de Engenheiro Coelho participa da Liga Paulista de Tênis de Mesa. “Na Liga Paulista, nós temos duas atletas que estão em segundo e terceiro lugar na sub-15.

Outras duas alunas estão em terceiro e quarto lugar, na categoria sub-13. Esse é um trabalho contínuo que nós fazemos”, explicou o técnico.

Segundo o superintendente de esporte e lazer, Diogo Mansur, “essa é a primeira vez que uma escola da cidade chega na fase estadual da competição trazendo a medalha da fase estadual para a cidade”.

“Estamos dando apoio ao tênis de mesa, principalmente na disputa da Liga Paulista de Tênis de Mesa. Com isso, estamos vendo a cada dia os atletas da cidade serem destaque em toda a região”, concluiu Mansur.

