Jogos da inclusão em Engenheiro Coelho – A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), realizam durante todo o mês de setembro, os ‘Jogos da Inclusão’.

A abertura aconteceu na quinta-feira (1), no Ginásio Municipal Poliesportivo Gov. Mário Covas. As atividades fazem parte do calendário do ‘Setembro Verde’, mês de conscientização da inclusão social da pessoa com deficiência.

O mês foi escolhido por ser comemorado, no dia 21 de setembro, o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência.

Segundo o superintendente de esportes, Diogo Mansur, os jogos estão acontecendo no ginásio e na sede da APAE.

“Esses jogos acontecerão durante todas as quintas-feiras no mês de setembro. Nós faremos de forma intercalada, uma semana no ginásio municipal e outra na sede da APAE.

Dessa forma, nós também fazemos a inclusão dos alunos das nossas escolas de futebol. Assim, eles têm a oportunidade de conhecerem o trabalho que é realizado dentro da APAE”.

