Em Morungaba: Mais de 200 animais são castrados em mutirão

Na semana passada ocorreu em Morungaba mutirão de castração de cães e gatos no Centro de Eventos (CEM). A ação ocorreu por meio por meio de uma parceria entre o Projeto Implantação de Bem-Estar Animal (IBEA), Abrigo de Animais Pitukinha e o grupo de voluntários locais “Formiguinhas do Bem”, com o apoio da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba.

A ação contou com a Unidade Móvel Veterinária, conhecida como “castramóvel” – um ônibus adaptado especialmente para esta atividade. A unidade possui centro cirúrgico com capacidade para operar diversos animais simultaneamente, além de todos os equipamentos para atendimento de emergências durante os procedimentos e ambiente para repouso no pós-operatório.

LEIA TAMBÉM:

Foram realizados procedimentos cirúrgicos de castração em 212 animais, entre gatos e cães. Cerca de 50 pessoas entre equipe de veterinários e auxiliares e equipe de voluntários participaram da ação que foi um benefício destinado a Morungaba pelo Abrigo de Animais Pitukinha, localizado em Itatiba. A ação também contou com o apoio do Canil Surano.

Os tutores receberam orientações em relação ao pós-operatório, além da receita e dos medicamentos necessários. Durante a cirurgia, todos os animais foram microchipados.

Visita da Deputada Clarice Ganem

Durante os serviços do mutirão de castração, a deputada estadual Clarice Ganem visitou o local para conhecer os procedimentos. Ela foi recebida pelo prefeito de Morungaba, Marquinho Oliveira, acompanhado do vice-prefeito Luis Fernando Miguel e o vereador Ramon Moraes. A fundadora do Abrigo de Animais Pitukinha, Roselvira Passini, e a coordenadora do Departamento de Saúde de Morungaba, Marla Stranieri, também acompanharam o evento.

“A castração é o primeiro passo para acabar com o abandono de cães. Os tutores têm de estar conscientes sobre isso. É muito importante que a população sempre procure mutirões como este para castrar seus animais”, disse a deputada que tem como ações principais em sua legislatura a Causa Animal.

Além do controle populacional dos animais, o objetivo da campanha é evitar doenças no aparelho reprodutor dos animais – tanto dos machos como das fêmeas – evitar abandonos, maus tratos e fugas devido ao cio das fêmeas.

LEIA TAMBÉM:

A deputada estadual Clarice Ganem é mãe do hoje deputado federal Bruno Ganem. No ano passado, enquanto deputado estadual, ele havia destinado uma emenda parlamentar para que fosse realizado o mutirão de castração em Morungaba que foi feito em duas etapas, a primeira realizada em agosto do ano passado, e outra realizada no dia 2 de junho último.

Dentre outras causas da deputada Clarice está a defesa dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). No gabinete do prefeito Marquinho, a deputada conversou sobre o Centro de Autismo de Morungaba que será inaugurado em breve.

A parlamentar ressaltou a importância sobre a instalação de Centros Especializados em Autismo para atender crianças com Transtorno do Espectro Autista, com uma equipe multiprofissional especializada na avaliação, intervenção, consultoria e formação nas áreas de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional e Psicopedagogia.

A visita ao gabinete também contou com a presença dos assessores parlamentares Jorge Di Pietro, Nei Carlos Alves, Rodolfo Oliveira e Andrea Mazotini e dos vereadores Ramon Moraes e João Luciano.

Em Morungaba: Mais de 200 animais são castrados em mutirão

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui