Morungaba Rodeo Fest traz grandes atrações musicais para o aniversário de 135 anos da cidade

Morungaba comemora 135 anos de fundação no próximo dia 29 de junho e, como parte da programação de eventos da programação oficial de aniversário, a Prefeitura da Estância Climática promove o Morungaba Rodeo Fest 2023 – 33ª Festa do Peão.

A primeira noite do evento (29/06) tem entrada franca – dia do aniversário de Morungaba – com diversas atrações e o show de Luan Pereira. A noite da abertura oficial da festa é a preferida do público, com show pirotécnico na arena, a tradicional bênção para os peões e a apresentação da Rainha e das Princesas.

Na noite da sexta-feira (30/6), a entrada será 1kg de alimento não perecível e o Rodeio prossegue com o show de “Maria Cecília e Rodolfo”. A dupla “João Bosco e Vinícius” será o destaque do rodeio no dia 1° de julho (sábado) – nesta noite, a entrada também será 1kg de alimento.

Fechando a edição da Festa do Peão deste ano, as atrações do último dia de evento, dia 02 (domingo), começam mais cedo, às 12h, no “Domingo da Família”. O último dia de rodeio é uma oportunidade de os visitantes assistirem às provas na arena durante o dia com toda a família, principalmente as crianças, e à noite o show da dupla “Brenno e Matheus” encerra a programação da festa.

Os alimentos não perecíveis (exceto sal) serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Morungaba.

O Morungaba Rodeo Fest 2023 é uma realização da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba. O evento se tornou a festa mais esperada do ano pelo público morungabense, além de trazer para a cidade uma grande quantidade de visitantes.

Esta é a trigésima terceira edição da Festa do Peão de Morungaba cujo objetivo, desde suas primeiras edições, é oferecer lazer à população e incentivar o turismo na modalidade esportiva na região. A programação esportiva da festa integra as competições de montarias em touros com peões de diversas partes do país e a Prova dos Três Tambores. Além das provas, o evento também oferecerá aos visitantes o “bailão sertanejo” e uma grande praça de alimentação com diversas opções de cardápio.

Morungaba Rodeo Fest 2023 /33ª Festa do Peão

– 29 de junho (Quinta-feira): Luan Pereira – Entrada Franca

– 30 de junho (Sexta-feira: Maria Cecília e Rodolfo – Entrada 1 kg de alimento não perecível

-1º de julho (Sábado): João Bosco e Vinícius – Entrada 1 kg de alimento não perecível

– 2 de julho (Domingo): Brenno e Matheus – Entrada franca

Local: Centro de Eventos de Morungaba (CEM)

