Exposição de Artes “Ceramistas de Morungaba” está em cartaz até dia 18

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba iniciou uma série de palestras em comemoração ao Dia do Meio Ambiente. Voltadas à Educação Ambiental, as atividades são realizadas em uma parceria que une o Departamento de Educação, o Departamento de Meio Ambiente e Agricultura e o Cisbra (Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Região do Circuito das Águas).

A programação teve início na quinta-feira, dia 01, com uma série de palestras sobre como separar corretamente os resíduos sólidos dos recicláveis envolvendo alunos e professores das escolas Emef Maria Apparecida Teixeira Massarente, Emef Antônio Rodrigues da Silva, Emef Irmã Amélia Fúria e Emef Prof. José Hamilton Federicci.

LEIA TAMBÉM:

Na sexta-feira, 02, as palestras prosseguiram com as escolas EMEF Prof. Irineu Tobias, EMEF Prof. José Hamilton Federicci, EMEF Prof. Irineu Tobias e EMEF Maria Apparecida Teixeira Massarente.

As palestras vêm sendo realizadas no Teatro Municipal Fioravante Frare e nas próprias unidades escolares e envolveram um total de mais de mil alunos.

Morungaba integra o Cisbra e é por meio desta instituição que o município realiza alguns serviços públicos. A entidade tem por objetivo agilizar a execução de projetos, baratear custos e atender mais direta e adequadamente às demandas locais e regionais.

Uma das ações de destaque do Cisbra é fomentar a educação ambiental e coleta seletiva adotando os meios e cuidados necessários para promover o desenvolvimento da região e conquistar resultados positivos na sustentabilidade na prática.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui